الخميس 17 أكتوبر 2024
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طريقة عمل زبدة الفول السوداني، قدميها فى اللانش بوكس لأبنائك

زبدة الفول السوداني,
زبدة الفول السوداني, فيتو

طريقة عمل زبدة الفول السوداني، زبدة الفول السوداني من الأكلات التى تحضر من الفول السوداني ولها مذاق مميز وعشاق كثيرون وعادة تقدم مع العسل.

وطريقة عمل زبدة الفول السوداني، سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذا تفضل ربات البيوت تحضيرها فى المنزل بدلا من شرائها جاهزة، وهى مغذية وتمد الجسم بالطاقة ومناسبة لساندويتشات المدرسة.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل زبدة الفول السوداني.

مكونات عمل زبدة الفول السوداني:-

2 كوب من الفول السوداني المحمص

1-2 ملعقة كبيرة من زيت الفول السوداني أو زيت نباتي (اختياري)

1-2 ملعقة صغيرة من الملح (حسب الرغبة)

1-2 ملعقة كبيرة من العسل أو السكر (اختياري)

طريقة عمل زبدة الفول السوداني:-

  • إذا كان الفول السوداني غير محمص، يمكنك تحميصه في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة، مع التحريك من حين لآخر حتى يصبح لونه ذهبيًا.
  • ضعى الفول السوداني المحمص في محضرة الطعام.
  • ثم اضربى على سرعة متوسطة.
  • ستلاحظين أنها ستتحول أولًا إلى قطع صغيرة ثم إلى عجينة.
  • إذا كنت تريدين زبدة ذات قوام أنعم، يمكنك إضافة زيت الفول السوداني تدريجيا أثناء الخلط حتى تصل إلى القوام المرغوب.
  • أضيفي الملح والعسل أو السكر حسب الذوق.
  • استمرى في الخلط حتى تتجانس المكونات.
  • انقل زبدة الفول السوداني إلى وعاء محكم الإغلاق.
  • يمكن حفظها في الثلاجة لمدة تصل إلى شهر.
  • يمكنك تجربة إضافة نكهات مثل الشيكولاتة أو القرفة حسب الرغبة.
  • استخدمى الفول السوداني غير المملح للحصول على طعم أخف.
زبدة الفول السوداني
زبدة الفول السوداني

فوائد الفول السوداني

ومن فوائد الفول السوداني التى تدفعنا لتناوله:-

  • يُعد الفول السوداني مصدر ممتاز للبروتين النباتي، حيث يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية الأساسية التي تحتاجها الجسم لبناء العضلات والحفاظ على الأنسجة، ويعتبر تناول الفول السوداني بديلًا جيدًا للبروتينات الحيوانية، خصوصًا للنباتيين.
  • يحتوي الفول السوداني على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، مثل حمض الأوليك، والتي تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة مستويات الكوليسترول الجيد (HDL)، وهذا يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
  • الفول السوداني يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل الريسفيراترول، الذي يساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل الضرر الناتج عنها، وهذا يقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان والأمراض المزمنة الأخرى.
  • يحتوى على النياسين (فيتامين ب3) وحمض الفوليك، اللذان يعززان صحة الدماغ ويحسنان الوظائف العقلية، كما يساهم الريسفيراترول في تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، مما يعزز الذاكرة والتركيز.
  • على الرغم من أن الفول السوداني يحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أنه يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن، لأن البروتين والألياف الموجودة فيه تساهم في الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الطعام بشكل مفرط.
  • يحتوي الفول السوداني على فيتامين E والبيوتين، وهما مهمان للحفاظ على صحة الجلد والشعر، ويمكن أن يساعد تناول الفول السوداني بانتظام في تحسين مرونة الجلد وتقليل ظهور التجاعيد.
  • يحتوي الفول السوداني على العديد من الفيتامينات والمعادن، مثل الزنك والماغنيسيوم، التي تعزز مناعة الجسم وتساعد في محاربة العدوى والأمراض.
  • يحتوي الفول السوداني على الكالسيوم والفوسفور، وهما مهمان لصحة العظام والأسنان.
  • تناول الفول السوداني يساهم في تقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام.
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طريقة عمل زبدة الفول السوداني، أحلى وأوفر من الجاهزة

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