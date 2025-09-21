أهمية تقديم كوب الحليب لأبنائك قبل الذهاب إلى المدرسة

اللبن الحليب من المشروبات الطبيعية المهمة التى يجب تناولها يوميا، واعتادت الأمهات قديما على تقديم كوب لبن للصغار فى الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة.

ومع بدء العام الدراسي الجديد تحرص بعض الأمهات على الالتزام بهذه العادة لأهميتها، إلا أن البعض الآخر من الأمهات يخشى من تقاسم اللبن للأطفال فى الصباح.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن كوب اللبن الدافئ أو البارد في الصباح من أفضل الأطعمة التي يمكن أن تبدئي بها يوم طفلك قبل الذهاب إلى المدرسة، فهو مصدر غني بالعناصر الغذائية الأساسية التي تدعم النمو الجسدي والعقلي وتحسن مستوى الطاقة والانتباه طوال اليوم الدراسي.

أهمية تقديم اللبن الحليب لأبنائك قبل المدرسة

وأضافت مرام، أن من فوائد تقديم كوب لبن حليب لأبنائك صباحا قبل الذهاب إلى المدرسة:-

اللبن يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، وهو العنصر الأساسي لنمو العظام والأسنان وتقويتها، وتقديم كوب من اللبن يوميا يمد الطفل بما يحتاجه للحفاظ على عظام قوية ويحميه من مشاكل مثل لين العظام أو تأخر التسنين، خصوصا في سنوات النمو الأولى.

يعد اللبن غني بالبروتينات عالية الجودة، وهي المسؤولة عن بناء العضلات وتجديد الخلايا ودعم الجهاز المناعي، وشرب اللبن صباحا يساعد على تزويد جسم الطفل بالطاقة اللازمة للنشاط البدني والذهني خلال الحصص المدرسية.

يحتوي اللبن على مجموعة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب12 والريبوفلافين، وهي عناصر مهمة لصحة الجهاز العصبي ودعم وظائف المخ، وبالتالى كوب اللبن في الصباح يساهم في تحسين الذاكرة وزيادة القدرة على التركيز والانتباه، مما ينعكس على مستوى تحصيل الطفل الدراسي.

يتميز اللبن بوجود نسبة متوازنة من الكربوهيدرات (في صورة لاكتوز)، إلى جانب الدهون الصحية، ما يجعله وجبة سريعة تمنح الطفل طاقة مستمرة حتى وقت الفسحة المدرسية، وتمنع شعوره بالتعب أو الجوع المبكر.

اللبن يحتوي على عناصر مهمة مثل الزنك والسيلينيوم، إضافة إلى البروبيوتيك في بعض أنواع الألبان، وكلها عناصر تساهم في دعم مناعة الطفل وحمايته من نزلات البرد المتكررة أو العدوى المنتشرة بين التلاميذ.

كوب اللبن، خاصة إذا كان يحتوي على بكتيريا نافعة (الزبادي المخفوق أو اللبن الرايب)، يساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي، ويقلل من مشاكل الإمساك أو اضطرابات المعدة التي قد تعيق راحة الطفل أثناء يومه المدرسي.

أحيانا يذهب الأطفال إلى المدرسة وهم لم يتناولوا كمية كافية من السوائل، ما يؤدي للجفاف الخفيف الذي يقلل التركيز، واللبن يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، وبالتالي يساهم في ترطيب الجسم وتعويض السوائل منذ بداية اليوم.

اللبن وجبة خفيفة لكنها مشبعة، إذ يمنح الطفل إحساس بالامتلاء لفترة طويلة، ويقلل من حاجته لتناول وجبات غير صحية أو حلويات كثيرة خلال اليوم الدراسي.

احتواء اللبن على عنصر التربتوفان يساعد على تحسين إنتاج هرمون السيروتونين، ما يساهم في تهدئة الأعصاب وتقليل التوتر قبل الامتحانات أو عند بدء اليوم الدراسي، مما ينعكس إيجابيا على مزاج الطفل.

يمكن تقديم اللبن بطرق مختلفة حسب ذوق الطفل، مثل اللبن الدافئ المحلى بالعسل، واللبن المخفوق مع الفواكه الطازجة، واللبن مع القليل من الكاكاو غير المحلى، وهذه الطرق تجعل الطفل يقبل على شربه يوميا دون ملل.

