بعد عوائد 889 مليون جنيه، أشرف صبحي يشيد بجهود الاستثمار الرياضي في الجيزة

أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بجهود الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وفريق العمل بقطاع الاستثمار بالمديرية، تقديرًا لدورهم في تطوير وتنفيذ منظومة الاستثمار الرياضي، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار بالوزارة، ولا سيما الاستثمار في الملاعب المفتوحة بمدينة 6 أكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة وبدعم من القيادة السياسية لتعظيم الاستثمار في مختلف القطاعات، ورفع العبء عن كاهل الموازنة العامة، باعتبار الشراكة مع القطاع الخاص بالاستثمار أحد المحاور الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية، وإعادة توجيه العوائد الاقتصادية لدعم المشروعات، والتوسع في تقديم الخدمات المجتمعية، وتوفير فرص عمل للشباب.

ويُعد قطاع الشباب والرياضة من أبرز القطاعات الداعمة لهذا التوجه الوطني، حيث تولي الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي اهتمامًا بالغًا بتعظيم الاستفادة من المنشآت والملاعب، وتحويلها إلى أصول منتجة تسهم في تمويل الأنشطة والبرامج، وتطوير البنية التحتية بمراكز الشباب والأندية، مع الحفاظ على الدور الخدمي والرياضي لهذه المنشآت.

وشهدت الفترة خلال العام ونصف الماضيين تنفيذ عدد من المشروعات الاستثمارية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة؛ حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة إنشائية بلغت ما يقارب من مليار جنيه من خارج ميزانية الدولة، كما حققت عوائد مالية بلغت 889,219 مليون جنيه.

وتضم قائمة المشروعات الاستثمارية المنفذة إنشاء مول تجاري ومحلات تجارية بنادي الشيخ زايد، وإنشاء 4 ملاعب بادل بنادي 6 أكتوبر، وتحصيل مديونيات قطاع الملاعب المفتوحة، بجانب تنفيذ عدد من مشروعات الاستثمار بقطاع الشباب شمل 3 حمامات سباحة و6 محلات تجارية وحديقة أطفال و14 ملعبًا متنوعًا.

وبدوره أشاد الدكتور محمود الصبروط بلجنة الاستثمار بقطاعي الشباب والرياضة بالمديرية على جهودهم المخلصة لإنجاح الاستثمار بالقطاعين، كما أكد أن مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ستشهد طفرة كبيرة في مجال الاستثمار خلال الفترة المقبلة، من بينها إنشاء مول تجاري جديد بنادي 6 أكتوبر، بالإضافة إلى التوسع في تنفيذ مشروعات استثمارية أخرى، بما يسهم في تعزيز موارد مراكز الشباب، وتطوير الأنشطة والخدمات المقدمة للنشء والشباب، مع توفير فرص العمل، وزيادة معدل ممارسة الرياضة لرفع اللياقة البدنية، وتوفير أماكن متعددة لممارستها بسهولة ويسر.

وزير الرياضة يطمئن هاتفيا على حسن شحاتة بعد إجرائه عملية جراحية

كما أجرى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا مع حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، للاطمئنان على حالته الصحية بعد نجاح العملية الجراحية التي خضع لها.

وأكد أشرف صبحي خلال الاتصال تضامنه الكامل، وتمنياته له بالشفاء العاجل والعودة إلى عائلته ومحبيه، مثمّنًا ما قدمه من جهود ومسيرة رياضية متميزة.

كما وجه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية العليا بالوزارة لمتابعة الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة بشكل مستمر.

