لساندويتشات المدرسة، طريقة عمل الحلاوة الطحينية في البيت

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، الحلاوة الطحينية من الأطعمة التقليدية الشهيرة في معظم البيوت العربية، وتعد خيارا مغذيا ولذيذا لوضعها في ساندويتشات المدرسة.

وطريقة عمل الحلاوة الطحينية، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، إذ تحتوي على السمسم، الذي يعد مصدرا غنيا بالبروتينات النباتية والدهون الصحية، وتتميز بطعمها الحلو وقوامها الناعم الذي يحبه الصغار والكبار، وتحضيرها في المنزل يضمن نظافة المكونات وجودتها، ويسمح لكي بالتحكم في نسبة السكر والإضافات.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الحلاوة الطحينية.

مكونات عمل الحلاوة الطحينية:

كوب من الطحينة عالي الجودة

كوب من السكر البودر يمكن استبداله بعسل أبيض أو سكر بودرة دايت حسب الرغبة

½ كوب من الحليب البودرة اختياري لإضافة نعومة وغن.

½ ملعقة صغيرة من الفانيليا أو القليل من الحبهان المطحون لنكهة مميزة

رشة ملح صغيرة لتوازن الطعم

مكسرات مجروشة أو شيكولاتة مبشورة حسب الرغبة للإضافات

طريقة عمل الحلاوة الطحينية:

تأكدي من أن الطحينة في درجة حرارة الغرفة، وقلبيها جيدا لتتجانس الزيوت مع العجينة قبل الاستخدام.

في وعاء واسع، اخلطي السكر البودرة مع الحليب البودرة ورشة الملح والفانيليا أو الحبهان حتى تمتزج جيدا.

أضيفي الطحينة تدريجيا على المكونات الجافة مع التحريك المستمر باستخدام ملعقة خشبية أو عجان يدوي حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

إذا كنتى ترغبين في إضافة مكسرات مجروشة أو شيكولاتة، أدمجيها برفق في العجينة.

ضعي الخليط في وعاء مبطن بورق زبدة أو قالب سيليكون، وسوي السطح باستخدام ظهر الملعقة.

غطيه بإحكام، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة 3 إلى 4 ساعات حتى تتماسك الحلاوة جيدا.

لتقديم الحلاوة في ساندويتشات المدرسة، قطعي الحلاوة الطحينية بعد أن تتماسك إلى شرائح أو مكعبات صغيرة.

احشي بها شرائح الخبز الأسمر أو التوست، ويمكن دهنها مع القليل من العسل لإضافة حلاوة طبيعية.

أضيفي بجانبها شرائح موز أو فراولة لتقديم وجبة متكاملة غنية بالطاقة.

لنجاح الوصفة، احرصي على استخدام طحينة ناعمة وطازجة خالية من أي مرارة.

إذا رغبتى في قوام أكثر صلابة، يمكنكِ زيادة كمية السكر البودر تدريجيا حتى تحصلي على الكثافة المطلوبة.

تجنبي إضافة ماء أثناء التحضير حتى لا تتفتت الحلاوة.

احفظي الحلاوة في علبة محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

فوائد تقديم الحلاوة الطحينية للأطفال

مصدر جيد للطاقة بفضل محتواها من السمسم والسكر.

تحتوي على دهون صحية تساعد على نمو الدماغ وتحسين التركيز.

تزود الطفل بالكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، ما يدعم صحة العظام والأسنان.

تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، ما يجعلها مثالي لفترة الاستراحة المدرسية.

