أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال وتقلل غيابهم عن المدرسة

أطعمة ترفع المناعة عند الأطفال، مع بداية العام الدراسي الجديد، تزداد مخاوف الأمهات من تعرض أطفالهن المتكرر لنزلات البرد والأنفلونزا، الأمر الذي ينعكس على صحتهم ويؤدي إلى غيابهم المتكرر عن المدرسة.



أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن الغذاء يلعب دورًا محوريًا في تعزيز جهاز المناعة لدى الأطفال، ما يساعدهم على مقاومة الأمراض الموسمية وتقليل فترات غيابهم عن الدراسة.



أضافت، أخصائية التغذية العلاجية، أن تعزيز مناعة الأطفال لا يحتاج إلى وصفات معقدة، بل إلى نظام غذائي متوازن يضم الفواكه والخضروات الطازجة، البروتينات، فهذه الأطعمة تمنحهم القوة والطاقة، وتساعدهم على التغلب على العدوى، مما يقلل من غيابهم عن المدرسة ويضمن استمرارهم في التعلم بنشاط وصحة.



أهمية التغذية في تقوية المناعة



الجهاز المناعي هو خط الدفاع الأول للجسم، ويحتاج إلى عناصر غذائية متنوعة ليقوم بمهامه على أكمل وجه. فإذا حصل الطفل على وجبات متوازنة غنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات، يصبح أكثر قدرة على مواجهة الفيروسات والبكتيريا، بينما يؤدي الاعتماد على الأطعمة السريعة والمشروبات الغازية إلى إضعاف مناعته وجعل جسمه أكثر عرضة للعدوى.

الأطعمة الغنية بفيتامين "سي"

يعد فيتامين "سي" من أبرز الفيتامينات التي ترفع المناعة وتحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، يتوافر هذا الفيتامين بكثرة في الحمضيات مثل البرتقال واليوسفي والليمون، إضافة إلى الفراولة والكيوي والفلفل الأحمر. ينصح الأطباء بإدخال هذه الفواكه والخضروات في النظام الغذائي للأطفال، سواء كوجبة خفيفة في المدرسة أو ضمن وجبة الإفطار.

البروتينات ودورها الحيوي

البروتينات عنصر أساسي لنمو الأطفال وتعزيز مناعتهم، إذ تساهم في تكوين الأجسام المضادة التي تحارب الميكروبات. يمكن الحصول على البروتين من مصادر حيوانية مثل اللحوم البيضاء "الدجاج" والأسماك والبيض، أو من مصادر نباتية مثل العدس والفول والحمص. إدخال وجبات غنية بالبروتين بشكل منتظم يقلل من إصابة الأطفال بالعدوى ويمنحهم طاقة تساعدهم على التركيز في الدراسة.

الألبان ومشتقاتها

الحليب ومشتقاته مثل الزبادي والجبن من الأغذية الغنية بالكالسيوم والبروتين والفيتامينات. كما أن الزبادي يحتوي على بكتيريا نافعة تعرف باسم "البروبيوتيك" التي تعمل على تحسين صحة الأمعاء وتعزيز المناعة. تناول كوب من الزبادي يوميًا يساعد الأطفال على مواجهة نزلات البرد المتكررة ويقيهم من التهابات الجهاز الهضمي.

العسل الأبيض

يعتبر العسل من الأطعمة الطبيعية التي عرفت بقدرتها على رفع المناعة منذ القدم. يحتوي على مضادات أكسدة قوية، ويعمل كمضاد للبكتيريا والفيروسات. يمكن للأم أن تضيف ملعقة صغيرة من العسل إلى كوب من الحليب الدافئ صباحًا، أو تقديمه للأطفال كبديل صحي للسكريات الصناعية.

المكسرات والبذور

اللوز، الجوز، الكاجو، وبذور الشيا والكتان غنية بالأحماض الدهنية "أوميجا-3"، إضافة إلى الزنك والمغنيسيوم. هذه العناصر تساعد على تقوية الجهاز العصبي ودعم جهاز المناعة. كما أن تناول حفنة صغيرة من المكسرات يوميًا يمد الطفل بالطاقة ويقلل من شعوره بالتعب والإجهاد خلال اليوم الدراسي.

الخضراوات الورقية

السبانخ، الجرجير، والخس من الخضروات الورقية الغنية بالحديد والفولات والفيتامينات، وتلعب دورًا مهمًا في تحسين وظائف الجهاز المناعي. إدخال هذه الخضروات ضمن أطباق الغداء أو إعداد عصائر خضراء خفيفة يمكن أن يكون وسيلة ممتعة لتشجيع الأطفال على تناولها.

البيض

البيض من الأغذية الكاملة التي تحتوي على بروتين عالي الجودة، إضافة إلى فيتامين "د" الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم ويعزز المناعة. يوصي الخبراء بتقديم البيض للأطفال على وجبة الإفطار، سواء مسلوقًا أو أومليت مع الخضروات، ليمنحهم شعورًا بالشبع ويقوي مقاومتهم للأمراض.

الأسماك الدهنية

مثل السلمون والسردين والماكريل، حيث تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميجا-3، التي ترفع كفاءة الجهاز المناعي وتقلل من الالتهابات. ينصح بتقديم الأسماك مرتين أسبوعيًا على الأقل، مع تفضيل طرق الطهي الصحية مثل الشوي أو الطهي بالبخار.

الماء والسوائل الدافئة

الماء عنصر لا يقل أهمية عن الغذاء في رفع المناعة، إذ يساعد على طرد السموم وترطيب الجسم. كما أن تقديم مشروبات دافئة مثل الشاي بالأعشاب أو الينسون والزنجبيل بكمية مناسبة للأطفال، يعزز قدرتهم على مقاومة نزلات البرد.

تجنب الأطعمة الضارة

إلى جانب إدخال الأغذية المفيدة، يجب تقليل استهلاك الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، لأنها تضعف مناعة الطفل وتجعله عرضة للالتهابات المتكررة.

كما أن المشروبات الغازية تؤثر سلبًا على امتصاص الكالسيوم والحديد، وهو ما ينعكس على صحة العظام والمناعة.

نظام غذائي للأطفال

دور الأمهات في تعزيز المناعة

لا يقتصر الأمر على نوعية الطعام فقط، بل على تنظيم مواعيد الوجبات وتقديمها بشكل جذاب للأطفال. فالأم تستطيع مثلًا إعداد لانش بوكس مدرسي يحتوي على ساندويتش من الحبوب الكاملة مع شرائح الجبن والخس، إضافة إلى ثمرة فاكهة وكوب صغير من المكسرات. كما يمكنها استبدال الشوكولاتة التجارية بقطع من التمر المحشو بالمكسرات أو بالعسل.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.