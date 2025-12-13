السبت 13 ديسمبر 2025
حوادث

اليوم، نظر جلسة محاكمة 46 متهما في قضية "خلية العجوزة الثانية"

تنظر اليوم السبت الدائرة الثانية إرهاب، جلسة محاكمة 46 متهمًا في القضية رقم 14874 لسنة 2024 جنايات العجوزة، والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية العجوزة الثانية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح، وضيا عامر، وسكرتارية محمد هلال.

 

تفاصيل الاتهامات

أوضح أمر الإحالة أن المتهمين خلال الفترة من عام 2014 حتى 1 مارس 2022 بمحافظات القاهرة، الدقهلية، أسيوط، وسوهاج، تورطوا في تأسيس وقيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بهدف تعطيل مؤسسات الدولة، ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة.


وتولى المتهمون من الأول حتى الخامس قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية، بينما انضم باقي المتهمين للجماعة مع علمهم بأغراضها، كما وجهت النيابة للمتهمين أرقام 8 و9 و11 ومن 33 حتى 40 و46 تهمة تمويل جماعة إرهابية.

 

مناطق الإرهاب

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف علي يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

تحقيقات النيابة العامة

جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، استجوبت النيابة عددا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

