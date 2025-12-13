السبت 13 ديسمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.

 

كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال – نصف النهائي

فلامنجو – بيراميدز
الموعد في مصر: 7:00
القناة: beIN SPORTS 2 HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد إيفرتون

الساعة:  5 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

ليفربول ضد برايتون

الساعة:  5 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

بيرنلي ضد فولهام

الساعة:  7:30 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 4

أرسنال ضد وولفارهامبتون

الساعة: 10 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال سوسييداد ضد جيرونا

الساعة:  10 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا

الساعة: 3 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 3

برشلونة ضد أوساسونا

الساعة:7:30 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: بي إن سبورت 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

بارما ضد لاتسيو

الساعة:  7 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: لم تعلن

 

تورينو – كريمونيسي
الموعد في مصر: 4:00
القناة: stc tv

 

أتالانتا – كالياري
الموعد في مصر: 9:45
القناة: stc tv

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني

مونشنجلادباخ – فولفسبورج
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد

فرانكفورت – أوجسبورج
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد

هوفنهايم – هامبورج
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد

سانت باولي – هايدنهايم
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد

باير ليفركوزن – كولن
الموعد في مصر: 19:30
القنوات: شاهد – MBC أكشن

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

رين – بريست
الموعد في مصر: 18:00
القناة: beIN SPORTS 8 HD
 

ميتز – باريس سان جيرمان
الموعد في مصر: 20:00
القناة: beIN SPORTS 3 HD
 

باريس – تولوز
الموعد في مصر: 22:05
القناة: beIN SPORTS 2 HD

 

مواعيد مباريات كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي

الوحدة ضد الجزيرة

الساعة: 2.50م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: الشارقة الرياضية + دبي الرياضية

العين ضد النصر

الساعة: 5.30 م بتوقيت مصر

القناة الناقلة: الشارقة الرياضية + دبي الرياضية.

