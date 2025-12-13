مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 مواجهات مهمة في الملاعب العربية والأوروبية.
كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال – نصف النهائي
فلامنجو – بيراميدز
الموعد في مصر: 7:00
القناة: beIN SPORTS 2 HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
تشيلسي ضد إيفرتون
الساعة: 5 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
ليفربول ضد برايتون
الساعة: 5 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
بيرنلي ضد فولهام
الساعة: 7:30 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 4
أرسنال ضد وولفارهامبتون
الساعة: 10 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ريال سوسييداد ضد جيرونا
الساعة: 10 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
أتلتيكو مدريد ضد فالنسيا
الساعة: 3 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 3
برشلونة ضد أوساسونا
الساعة:7:30 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
بارما ضد لاتسيو
الساعة: 7 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: لم تعلن
تورينو – كريمونيسي
الموعد في مصر: 4:00
القناة: stc tv
أتالانتا – كالياري
الموعد في مصر: 9:45
القناة: stc tv
مواعيد مباريات الدوري الألماني
مونشنجلادباخ – فولفسبورج
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد
فرانكفورت – أوجسبورج
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد
هوفنهايم – هامبورج
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد
سانت باولي – هايدنهايم
الموعد في مصر: 16:30
القناة: شاهد
باير ليفركوزن – كولن
الموعد في مصر: 19:30
القنوات: شاهد – MBC أكشن
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
رين – بريست
الموعد في مصر: 18:00
القناة: beIN SPORTS 8 HD
ميتز – باريس سان جيرمان
الموعد في مصر: 20:00
القناة: beIN SPORTS 3 HD
باريس – تولوز
الموعد في مصر: 22:05
القناة: beIN SPORTS 2 HD
مواعيد مباريات كأس مصرف أبو ظبي الإسلامي
الوحدة ضد الجزيرة
الساعة: 2.50م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: الشارقة الرياضية + دبي الرياضية
العين ضد النصر
الساعة: 5.30 م بتوقيت مصر
القناة الناقلة: الشارقة الرياضية + دبي الرياضية.
