أنواع تطعيمات المدارس التي توفرها وزارة الصحة مجانا للطلاب

كشف الدكتور مصطفى محمدي، استشاري أمراض الباطنة، عن أهم تطعيمات المدارس، حيث تطلق وزارة الصحة حملات التطعيم المدرسي للعام الدراسي، والتي تستهدف طلاب المراحل المختلفة لضمان حمايتهم من الأمراض المعدية.

تطعيم الثنائي البكتيري

وأوضح "محمدي" أن طلاب الصفين الثاني والرابع الابتدائي سيحصلون داخل المدارس على جرعة منشطة من تطعيم الثنائي البكتيري (دفتيريا وتيتانوس – Td).

كما أضاف أن الطلاب في الصفوف الأولى من كل مرحلة دراسية، وتشمل كي جي 1، الصف الأول الابتدائي، الأول الإعدادي، والأول الثانوي، سيحصلون على جرعة من لقاح الحمى الشوكية الثنائي A,C.

وأشار إلى أن المدارس ستقوم بإرسال استمارات لأولياء الأمور للحصول على موافقتهم قبل التطعيم، لافتًا إلى أن:

بالنسبة لتطعيم الثنائي البكتيري يوصى بالموافقة عليه، إذ يصعب الحصول عليه خارج إطار الحملة.

تطعيم الحمى الشوكية

أما تطعيم الحمى الشوكية، فينصح بالموافقة إذا لم يتلق الطالب اللقاح مسبقًا، بينما يمكن الاكتفاء برفضه في حال حصول الطفل على التطعيم من قبل، سواء عبر المصل واللقاح أو من خلال أطباء الأطفال.

وأكد أهمية الالتزام بهذه التطعيمات لحماية الطلاب وضمان سلامتهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أطلقت خطة التأمين الطبي الشاملة للعام الدراسي 2025 /2026، والتي تركز على تعزيز الطب الوقائي والرعاية الصحية الأساسية في المنشآت التعليمية.

تهدف الخطة إلى الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، والوقاية منها، والسيطرة عليها، إلى جانب رفع الوعي الصحي بين الطلاب والمعلمين، وتحسين جودة حياة الطلاب، خاصة في المناطق الريفية، لتوفير بيئة تعليمية صحية وآمنة.

أوضح وزارة الصحة والسكان، أن الخطة تشمل تحديث الدليل الإرشادي للتعامل مع الأمراض المعدية والاشتراطات الصحية في المنشآت التعليمية، مع تعميمه على جميع المحافظات، كما تضمنت الخطة تدريب 650 متدربًا من العاملين في مجال مكافحة الأمراض المعدية بالمدارس، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق مع الجهات المعنية لتحسين جودة الإبلاغ عن الحالات المكتشفة وضمان الاستجابة السريعة.

وأكدت أن خطة قطاع الرعاية الصحية الأساسية تستهدف توفير تغطية صحية شاملة للمنشآت التعليمية في المناطق الريفية من خلال الفحص الطبي الدوري، وتشمل هذه الفحوصات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، قياسات سوء التغذية، فحص صحة الفم والأسنان، وفحص حدة الإبصار.



وقالت إن تنفيذ هذه الخطة، استلزم إعداد 3450 فريقًا طبيًا مدربًا (أطباء، تمريض، أطباء أسنان) لاستهداف طلاب الصف الأول في كل مرحلة تعليمية، مع إحالة الحالات المكتشفة إلى التأمين الصحي لتلقي العلاج اللازم.

