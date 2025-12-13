السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شروط الالتحاق بـ3 وظائف جديدة بمصر للطيران

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
18 حجم الخط
ads

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة الشركة إلى شغل بعض الوظائف بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا.

 

الوظائف والشروط العامة: 

أخصائي شؤون أفراد

أخصائي سلامة وصحة مهنية

أخصائي شؤون بيئة

فني سلامة وصحة مهنية

ذكور فقط.

 

السن لا يزيد عن (۳۰) سنة عند بداية قبول الطلبات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها اقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية (البطاقة سارية).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

إجراءات التقديم: -

 لمعرفة شروط كل وظيفة وتقديم الطلبات على الموقع الالكتروني خلال الفترة من ۲۰۲۵/۱۲/۱۸ حتى ٢٠٢٥/١٢/٢٨

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات وقبل بدء فترة الاختبارات وهي:

شهادة الميلاد كمبيوتر

بطاقة الرقم القومي (سارية)

شهادة الخدمة العسكرية

المؤهل الدراسي

السيرة الذاتية (CV)

عدد (۲) صورة شخصية

 

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيهًا الخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعالية خلال فترة التقديم، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شركة مصر للطيران شركة مصر للطيران للخدمات الجوية محافظة القاهرة مصر للطيران للخدمات مصر للطيران للخدمات الجوية وظائف جديدة

مواد متعلقة

تجارة عين شمس تتوج أبطال كأس عباقرة أصحاب الهمم

شروط التقديم على وظائف الشئون القانونية بشركة مصر للطيران

226 طن مواد غذائية، قافلة صندوق تحيا مصر تصل بشاير الخير بالإسكندرية

التعليم العالي: قائمة بـ9 مشاريع فائزة في مبادرة تحالف وتنمية

آداب عين شمس تنفذ دورة مودة لتأهيل المقبلين على الزواج

رئيس جامعة عين شمس يشيد بنتائج مبادرة "تحالف وتنمية"

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ينظم ورشة عمل تفاعلية للباحثين

الأعلى للجامعات يجري مقابلات للمتقدمين لرئاسة جامعة بني سويف

الأكثر قراءة

أسعار الأسمدة اليوم السبت في الأسواق

اليوم، القضاء الإداري ينظر دعوى تطالب بوقف وتعليق أحكام الإعدام

يطرح 31 ديسمبر، قصة وأبطال فيلم "إن غاب القط" لـ آسر ياسين

مواعيد مباريات اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

نشر صور جديدة للرئيس الأمريكي ترامب من أرشيف إبستين والبيت الأبيض يعلق

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة تقديم العذراء مريم إلى الهيكل

ياسمين عبد العزيز: ما بحبش مسلسل "ضرب نار"

ثاندر لتداول الأوراق المالية تتصدر شركات الوساطة بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads