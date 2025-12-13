شروط الالتحاق بـ3 وظائف جديدة بمصر للطيران

18 حجم الخط

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران حاجة الشركة إلى شغل بعض الوظائف بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا.

الوظائف والشروط العامة:

أخصائي شؤون أفراد

أخصائي سلامة وصحة مهنية

أخصائي شؤون بيئة

فني سلامة وصحة مهنية

ذكور فقط.

السن لا يزيد عن (۳۰) سنة عند بداية قبول الطلبات.

يقتصر التقديم على أبناء محافظة القاهرة الكبرى أو المقيمين فيها اقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية (البطاقة سارية).

الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

تطبق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

إجراءات التقديم: -

لمعرفة شروط كل وظيفة وتقديم الطلبات على الموقع الالكتروني خلال الفترة من ۲۰۲۵/۱۲/۱۸ حتى ٢٠٢٥/١٢/٢٨

يتم تقديم صورة ضوئية من المستندات التالية بعد الاطلاع على أصولها في الميعاد الذي تحدده الشركة بعد انتهاء فترة تقديم الطلبات وقبل بدء فترة الاختبارات وهي:

شهادة الميلاد كمبيوتر

بطاقة الرقم القومي (سارية)

شهادة الخدمة العسكرية

المؤهل الدراسي

السيرة الذاتية (CV)

عدد (۲) صورة شخصية

يتم توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيهًا الخزينة الشركة لا ترد.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعالية خلال فترة التقديم، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.

