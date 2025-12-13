السبت 13 ديسمبر 2025
مروان الشماخ يهاجم مزدوجي الجنسية ويكشف سر ابتعاده عن الأضواء

مروان الشماخ، فيتو
صرح مروان الشماخ نجم منتخب المغرب السابق، أن مزدوجي الجنسية يجب أن يكونوا واضحين وصادقين في اختيارهم، دون أي مماطلة قد تمس مشاعر شعبين.

وقال مروان الشماخ خلال حواره مع برنامج Kampo للإعلامي الفرنسي الجزائري إسماعيل بو عبد الله، عاد فيه إلى ذكريات مثيرة بمسيرته الكروية، أبرزها نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وعن مزدوجي الجنسية، قال مهاجم أرسنال السابق: "لنتحدث بصراحة، لا يمكنك اللعب لبلدين، كان ياسين عدلي واضحًا جدًّا على عكس لاعبين آخرين، مثل الفرنسي الذي يلعب في مانشستر سيتي (قاصدًا ريان شرقي) أو غيره ممن يتركون مجالًا للشك".

وأضاف: "ربما تعرّض عدلي لانتقادات لاذعة (لرفضه اللعب للجزائر)، لكنه كان واضحًا وصريحًا، قدّرت ذلك لأنه لم يلعب لعبة مزدوجة".


فيما كشف النجم المغربي السابق مروان الشماخ عن سر ابتعاده عن الأضواء منذ اعتزاله لعب كرة القدم في 2019، وكواليس فترته في أرسنال الإنجليزي.

وأكد: "الجزائر بلد شقيق، أتمنى لهم مشوارًا ممتازًا في كأس أفريقيا، ولكن بصراحة، نريد أن نفوز عليكم (مخاطبًا الصحفي)، سواء في ربع النهائي أو نصف النهائي".

ويرى الشماخ أن المزاح الودي بين المغاربة والجزائريين يجب أن يستمر في كرة القدم، وأن المنافسة بين المنتخبين رائعة طالما بقيت في حدود الرياضة.

