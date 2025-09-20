أخبار الفن اليوم: نبيلة عبيد تبدأ تصوير "جذوة" في أكتوبر.. محمد لطفي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية.. وأنغام تطرح أحدث أغنياتها "سيبتلي قلبك"
شهدت الساحة الفنية اليوم السبت، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها عودة الفنانة نبيلة عبيد بمسلسل جديد.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
نبيلة عبيد تتعاقد على بطولة مسلسل "جذوة" وبدء التصوير أكتوبر المقبل
تعاقدت الفنانة نبيلة عبيد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “جذوة”، ومن المفترض أن تبدأ تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل.
لأول مرة، الوطنية للإعلام تحتفي بالعام المصري الجديد وتعرض "عقارب الشمس"
في سابقة هي الأولى من نوعها، تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام بالعام المصري الجديد عبر شاشة القناة الأولى طوال شهر سبتمبر 2025.
طرح تذاكر حفل أصالة في اليوم الوطني السعودي
طرحت شركة روتانا تذاكر حفل المطربة السورية أصالة نصري في المملكة العربية السعودية.
محمد لطفي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية بمهرجان بورسعيد
كشف الفنان محمد لطفي حقيقة تعرضه لأزمة صحية أثناء حضوره فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، حيث أكد أنه لا صحة لما تردد من أخبار حول مرضه.
أنغام تطرح أحدث أغنياتها "سيبتلي قلبك"
طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبك” على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.
سيرين عبد النور تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية
كشفت الفنانة سيرين عبد النور فوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسسلسل “النسيان”، وذلك من مهرجان الفضائيات العربية.
فؤاد عبد الواحد وأميمة طالب في حفل مشترك بالسعودية
يحيي الفنانان فؤاد عبد الواحد، وأميمة طالب، حفلا مشتركا في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.
كريم عبد العزيز يتصدر إيرادات موسم الصيف بفيلمه "المشروع x"
تصدر النجم كريم عبد العزيز قمة إيرادات موسم صيف 2025، بتحقيق فيلمه الجديد المشروع X الذي ينتمي لأجواء الإثارة والأكشن لـ141 مليونا و650 ألفا و844 جنيها إيرادات داخل مصر فقط، بعد 17 أسبوع عرض وبيع مليون و66 ألف تذكرة، ولايزال الفيلم يحصد إيرادات أسبوعيا حتي الآن.
مفاجأة، هل عاد حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب؟
تصدر الفنان حسام حبيب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاته الأخيرة حول طبيعة علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي فتحت باب التكهنات مجددًا حول إمكانية عودة الثنائي.
كاتب "Bon Appétit, Your Majesty" يرد على الانتقادات: "لم نختلق شيئًا واستندنا إلى وثائق"
تعرض مسلسل الدراما التاريخية الكوري "Bon Appétit, Your Majesty" لانتقادات حادة من الجمهور بعد عرض حلقاته الثماني الأولى، وذلك بسبب اتهامات بتشويه الحقائق التاريخية.
