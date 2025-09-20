أخبار الفن اليوم: نبيلة عبيد تبدأ تصوير "جذوة" في أكتوبر.. محمد لطفي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية.. وأنغام تطرح أحدث أغنياتها "سيبتلي قلبك"

شهدت الساحة الفنية اليوم السبت، العديد من الأخبار الهامة من أبرزها عودة الفنانة نبيلة عبيد بمسلسل جديد.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

تعاقدت الفنانة نبيلة عبيد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “جذوة”، ومن المفترض أن تبدأ تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل.

في سابقة هي الأولى من نوعها، تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام بالعام المصري الجديد عبر شاشة القناة الأولى طوال شهر سبتمبر 2025.

طرحت شركة روتانا تذاكر حفل المطربة السورية أصالة نصري في المملكة العربية السعودية.

كشف الفنان محمد لطفي حقيقة تعرضه لأزمة صحية أثناء حضوره فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، حيث أكد أنه لا صحة لما تردد من أخبار حول مرضه.

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبك” على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

كشفت الفنانة سيرين عبد النور فوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسسلسل “النسيان”، وذلك من مهرجان الفضائيات العربية.

يحيي الفنانان فؤاد عبد الواحد، وأميمة طالب، حفلا مشتركا في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

تصدر النجم كريم عبد العزيز قمة إيرادات موسم صيف 2025، بتحقيق فيلمه الجديد المشروع X الذي ينتمي لأجواء الإثارة والأكشن لـ141 مليونا و650 ألفا و844 جنيها إيرادات داخل مصر فقط، بعد 17 أسبوع عرض وبيع مليون و66 ألف تذكرة، ولايزال الفيلم يحصد إيرادات أسبوعيا حتي الآن.

تصدر الفنان حسام حبيب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاته الأخيرة حول طبيعة علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي فتحت باب التكهنات مجددًا حول إمكانية عودة الثنائي.

تعرض مسلسل الدراما التاريخية الكوري "Bon Appétit, Your Majesty" لانتقادات حادة من الجمهور بعد عرض حلقاته الثماني الأولى، وذلك بسبب اتهامات بتشويه الحقائق التاريخية.

