كاتب "Bon Appétit, Your Majesty" يرد على الانتقادات: "لم نختلق شيئًا واستندنا إلى وثائق"

تعرض مسلسل الدراما التاريخية الكوري "Bon Appétit, Your Majesty" لانتقادات حادة من الجمهور بعد عرض حلقاته الثماني الأولى، وذلك بسبب اتهامات بتشويه الحقائق التاريخية.

ورغم ارتفاع نسب المشاهدة، إلا أن الجدل تصاعد حول مشاهد محددة، ما دفع كاتب المسلسل، بارك جوك جاي، إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح موقفه والرد على الاتهامات.

تفاصيل الانتقادات ورد الكاتب

تركزت الانتقادات بشكل أساسي على مشهدين مثيرين للجدل، الأول يظهر فيه الملك لي هيون وهو يجلس بجوار مبعوث من أسرة مينج الصينية، والثاني يوضح انحناء الملك أمام المبعوث، حيث اعتبر المشاهدون أن هذه المشاهد تتعارض مع السجلات التاريخية المعروفة، وتحديدًا سجلات الملك سيجونج، التي توضح بروتوكولات التعامل بين ملوك جوسون وممثلي الإمبراطورية الصينية.

من جانبه، دافع الكاتب بارك جوك جاي عن المسلسل، مؤكدًا أن الأحداث المذكورة تستند إلى وثيقة تاريخية رسمية تُعرف باسم "Gukjo Oryeui"، وهي دليل للطقوس الرسمية لأسرة جوسون المبكرة، تم تجميعه في عام 1474.

وشرح الكاتب للنقاط المثيرة للجدل، فأوضح أن الوثيقة التاريخية تنص على أن المبعوث يجلس في الشرق والملك يجلس في الغرب، وأن الشرق كان يُعتبر أعلى رتبة من الغرب في تلك الفترة، وأن المبعوث كان يمثل الإمبراطور الصيني، لذا كانت مكانته أعلى من ملك جوسون.

وأكد بارك جوك جاي، أن انحناء الملك عند استقبال مبعوث مينج لم يكن دليلًا على خضوعه أو انتقاصًا من سيادته، بل كان جزءً من البروتوكول الدولي المعمول به في ذلك الوقت.

وأشار الكاتب في بيانه إلى أن المسلسل اعتمد في تصويره لهذه الأحداث على نص رسمي صدر قبل أقل من ثلاثين عامًا من الحقبة التي تدور فيها أحداث القصة، مما يعزز دقة الرواية التاريخية التي قدمها.

مسلسل Bon Appétit, Your Majesty

يُذكر أن مسلسل "Bon Appétit, Your Majesty" هو مسلسل خيال رومانسي كوميدي تدور أحداثه حول طاهية موهوبة تنتقل عبر الزمن لتقابل ملكًا مستبدًا يتمتع بحاسة تذوق خارقة.

ويُعرض المسلسل عالميًا على "نتفليكس" وقد حقق شعبية كبيرة، متصدرًا قوائم المشاهدة في 42 دولة ومنطقة، وحاصلًا على المركز الأول في تصنيفات الدراما الكورية.

