نبيلة عبيد تتعاقد على بطولة مسلسل "جذوة" وبدء التصوير أكتوبر المقبل

تعاقدت الفنانة نبيلة عبيد على بطولة مسلسل جديد يحمل اسم “جذوة”، ومن المفترض أن تبدأ تصويره مطلع شهر أكتوبر المقبل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي اجتماعي حول بعض القضايا الأسرية، وتدور أحداثه بين مصر والسعودية.

ويشارك في بطولة المسلسل حورية فرغلي ونرمين ماهر ومحمد غنيم، ومن تأليف وإخراج خالد الحجر.

من جانب آخر قالت الفنانة نبيلة عبيد إنها تعشق السينما التي صنعت نجوميتها، مشيرة إلى أن بدايتها الفنية كانت من خلال السينما.



وأضافت نبيلة في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن السينما دائمًا تعتمد على الشباب، لذلك فإن أغلب النجوم يتجهون إلى الدراما التليفزيونية بعد فترة زمنية يقضونها في تقديم الأعمال السينمائية، لذلك فقد ابتعدت عن السينما منذ عدة سنوات وقدمت عددا من المسلسلات التليفزيونية التي حققت نجاحًا جيدًا.

وأوضحت نبيلة أنها تتمنى أن تعود للسينما لكن ما يعرض عليها من أعمال وأدوار غير مناسب لها، سواء من الناحية الفنية أو النواحي الأخرى، لذلك فضلت أن تظل بعيدًا وأن تحافظ على قيمة الأعمال التي قدمتها من قبل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.