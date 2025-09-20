سيرين عبد النور تفوز بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الفضائيات العربية

كشفت الفنانة سيرين عبد النور فوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية عن دورها في مسسلسل “النسيان”، وذلم من مهرجان الفضائيات العربية.

وقالت سيرين في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس إنها ستتواجد يوم الإثنين المقبل في مصر لتسلم الجائزة.

المنافسة مهمة وشيء أساسي

وفي وقت سابق كشفت الفنانة سيرين عبد النور، عن رأيها في المنافسة مؤكدة أن المنافسة مهمة في العمل الفني.

وقالت سيرين عبد النور : “المنافسة مهمة وحاجة أساسية في عملنا الفني، لازم الواحد يتنافس مع الناس علشان ينجح بجدارة مش ينافس نفسه، لما تكون مع ناس مخضرمين وتنجح بتحس إنك نجحت بجدارة والمنافسة بتخوف لو مكنش عندك ثقة في نفسك”.



