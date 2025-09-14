الأحد 14 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

وصول الدكتور محمود محيي الدين قبيل بدء صالون ماسبيرو الثقافي

المسلماني ومحمود
المسلماني ومحمود محيي الدين، فيتو

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، قبيل بدء فعاليات صالون ماسبيرو الثقافي. 
يعقد الصالون باستديو أحمد زويل بمبنى الإذاعة والتلفزيون، ويشارك فيه نخبة من الإعلاميين والكتّاب ورؤساء التحرير.

محمود محيي الدين

ويتحدث ضيف الصالون عن قضايا الاقتصاد والتنمية والنظام العالمي، وعقب الكلمة يبدأ الحوار مع الحضور من كتّاب ورؤساء تحرير وإعلاميين وشخصيات عامة، ويدير الصالون الخبير الاقتصادي عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي. 

 

ومن المقرر ان تذيع القناة الأولى المصرية الصالون يوم  الجمعة المقبل، ويذاع السادسة والنصف مساء اليوم السبت علي قناة إكسترا نيوز.

 

صالون ماسبيرو الثقافي 

وكان وزير الخارجية الدكتور بدر عيد العاطي، قد حل ضيفًا علي صالون ماسبيرو الثقافي في أولي ندواته، حيث تحدث عن معالم السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس السيسي، وشارك في تكريم نخبة من كبار نجوم ماسبيرو، وهم: فهمي عمر وسناء منصور وإيناس جوهر ونهال كمال، وقدم الصالون الإعلامي الكبير مسعد أبو ليلة.

