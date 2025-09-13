السبت 13 سبتمبر 2025
ثقافة وفنون

أصالة تحيي حفلا في السعودية 24 سبتمبر

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

تحيي المطربة أصالة نصري حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري، ويأتي الحفل ضمن سلسلة احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي رقم 95، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

 

ألبوم ضريبة البعد 

 

وطرحت أصالة مؤخرا أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم. 

 

