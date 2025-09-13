أصالة تحيي حفلا في السعودية 24 سبتمبر

تحيي المطربة أصالة نصري حفلا في المملكة العربية السعودية يوم 24 سبتمبر الجاري، ويأتي الحفل ضمن سلسلة احتفالات المملكة باليوم الوطني السعودي رقم 95، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

ألبوم ضريبة البعد

وطرحت أصالة مؤخرا أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.