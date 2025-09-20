السبت 20 سبتمبر 2025
محمد لطفي يكشف حقيقة تعرضه لأزمة صحية بمهرجان بورسعيد

محمد لطفي
محمد لطفي

كشف الفنان محمد لطفي حقيقة تعرضه لأزمة صحية أثناء حضوره فعاليات مهرجان بورسعيد السينمائي، حيث أكد أنه لا صحة لما تردد من أخبار حول مرضه.

وأضاف لطفي في تصريحات خاصة لفيتو أنه حضر أول أيام المهرجان، وحرص على حضور بعض الندوات والفعاليات، وكان لابد أن يعود إلى القاهرة، نظرًا لارتباطه ببعض المواعيد الفنية، لذلك غادر المهرجان في اليوم الثاني له.

وأوضح لطفي أنه فوجئ بانتشار عدد من الأخبار حول مرضه، بالرغم من أن ذلك لم يحدث وأن إدارة المهرجان تعلم ذلك جيدًا.

 

ويعد الفنان محمد لطفي من أبرز الحضور الذين شاركوا في النسخة الأولى للمهرجان، والذي انطلقت فعالياته بمشاركة كوكبة من نجوم وصناع السينما في مصر والعالم العربي، حيث يهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على السينما في دول العالم القديم، مع إبراز القيمة التاريخية والفنية لمدينة بورسعيد.

