ثقافة وفنون

طرح تذاكر حفل أصالة في اليوم الوطني السعودي

أصالة، فيتو

طرحت شركة روتانا تذاكر حفل المطربة السورية أصالة نصري في المملكة العربية السعودية.

ويقام الحفل يوم الأربعاء القادم 24 سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 95، ومن المتوقع أن يشهد حضور جماهيري كبير.

 

ألبوم ضريبة البعد 

وطرحت أصالة مؤخرا أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”. 

 

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم.

اصالة المطربة اصالة السعودية جدة

