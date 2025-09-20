فؤاد عبد الواحد وأميمة طالب في حفل مشترك بالسعودية

يحيي الفنانان فؤاد عبد الواحد، وأميمة طالب، حفلا مشتركا في المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ 95 للمملكة.

ويقام الحفل على مسرح عبادي الجوهر في جدة بعد غد الإثنين، ومن المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

حفل أصالة في اليوم الوطني السعودي

وفي نفس المناسبة تحيي المطربة السورية أصالة حفلا في المملكة يوم الأربعاء المقبل، وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل اليوم عبر موقعها الإلكتروني.

ألبوم ضريبة البعد

وطرحت أصالة مؤخرا أحدث ألبوماتها “ضريبة البعد”، وضم الألبوم 10 أغنيات متنوعة، هي: “المال السايب”، “أنا هنساك”، “عندي اكتفاء”، “العنب الساقع”، “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “مش وحشة”، “أحبك أكرهك”، “كل التفاصيل”، “أيها المواطن”.

وتتعاون أصالة في ألبومها الجديد "ضريبة البعد" مع مجموعة متنوعة من الشعراء والملحنين والموزعين، وهم: أحمد المالكي، عليم، منى القيعي، محمد شافعي، تامر عاشور، محمد الشرنوبي، مدين، مصطفى العسال، خالد عز، فهد، جابر جمال، مصطفى حدوتة، إيهاب عبد الواحد، وغيرهم.

