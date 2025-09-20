السبت 20 سبتمبر 2025
مفاجأة، هل عاد حسام حبيب لـ شيرين عبد الوهاب؟

حسام حبيب وشيرين
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

 تصدر الفنان حسام حبيب محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، عقب تصريحاته الأخيرة حول طبيعة علاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب، والتي فتحت باب التكهنات مجددًا حول إمكانية عودة الثنائي.

 وأكد حبيب في تصريحاته أن العلاقة بينه وبين شيرين يسودها الود والاحترام، مشددًا على أن ما يجمعهما في الوقت الحالي هو الصداقة والزمالة الفنية فقط، دون وجود أي ارتباط رسمي.

التصريحات، التي جاءت بعد فترة طويلة من الصمت، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الجمهور بين مؤيد لعودتهما مرة أخرى، وبين من يرى أن الانفصال كان القرار الأنسب لكلا الطرفين.

يذكر أن قصة زواج شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب كانت ولا تزال من أكثر العلاقات الفنية إثارة للجدل في الوسط الفني والإعلامي، لتعود من جديد إلى واجهة المشهد بعد حديث حبيب الأخير.

