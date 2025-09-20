السبت 20 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لأول مرة، الوطنية للإعلام تحتفي بالعام المصري الجديد وتعرض "عقارب الشمس"

السنة المصرية، فيتو
السنة المصرية، فيتو

 في سابقة هي الأولى من نوعها، تحتفي الهيئة الوطنية للإعلام بالعام المصري الجديد عبر شاشة القناة الأولى طوال شهر سبتمبر 2025. 

في سياق الاحتفال أذاع التليفزيون المصري الفيلم الوثائقي "عقارب الشمس" الذي يسلط الضوء على جذور التقويم المصري القديم وارتباطه بالزراعة والنيل ودورة الفصول.

الفيلم يقدم للمشاهد رحلة بصرية ثرية تمتزج فيها الصورة المبهرة بالمعلومة التاريخية الموثقة، ليعيد إحياء واحد من أقدم التقاويم في تاريخ الإنسانية، ويكشف أسرار عبقرية المصري القديم في رصد الزمن وبناء الحضارة.

 

يأتي عرض " عقارب الشمس" في إطار حرص الهيئة الوطنية للإعلام على تعزيز الهوية المصرية وإلقاء الضوء على محطات مضيئة من التاريخ، وذلك ضمن خطة برامجية خاصة احتفالا ببداية العام المصري الجديد.

