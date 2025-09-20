السبت 20 سبتمبر 2025
أنغام تطرح أحدث أغنياتها "سيبتلي قلبك"

أنغام، فيتو
أنغام، فيتو

طرحت الفنانة أنغام أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبك” على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

 

وأغنية “سيبتلي قلبي” من كلمات: تامر حسين، وألحان: عزيز الشافعي، وموسيقى: نادر حمدي.

 

وتستعد  أنغام، لإحياء حفل غنائي في دبي يوم 12 ديسمبر القادم، بجانب استعدادها لإحياء مجموعة حفلات أخرى. 


حفل أنغام في دبي 

وكشفت الشركة المنظمة لحفل أنغام في دبي 12 ديسمبر أسعار التذاكر، والتي بدأت من 7 آلاف جنيه وحتى 47 ألف جنيه.

 

