نجمة Girls' Generation تتألق في دور طاهية عالمية بمسلسل "Bon Appétit, Your Majesty"

كشفت قناة tvN عن لمحات جديدة من مسلسلها القادم "Bon Appétit, Your Majesty"، الذي يشارك فيه نجمة فرقة الكيبوب Girls' Generation، يونا، في دور البطولة. المسلسل، المقتبس من رواية إلكترونية شهيرة، هو دراما رومانسية خيالية تجمع بين السفر عبر الزمن وعالم الطهي الفاخر.

وتجسد يونا في المسلسل شخصية يون جي يونغ، طاهية فرنسية حائزة على جوائز، تجد نفسها في رحلة غير متوقعة عبر الزمن، حيث تعود 500 عام إلى الوراء. هناك، تلتقي بالملك المستبد لي هيون، الذي يؤدي دوره الممثل لي تشاي مين. يُعرف الملك لي هيون بأنه أسوأ الطغاة، ولكنه في الوقت نفسه خبير تذوق استثنائي، مما يخلق مفارقات مثيرة للاهتمام بين عالمي الشخصيتين.

وتُظهر اللقطات الجديدة من مسلسل “Bon Appétit, Your Majesty” يون جي يونغ في عصرها الحالي كطاهية واثقة وموهوبة تدير مطبخ مطعم حاصل على ثلاث نجوم. تتسم يون جي يونغ بالشغف والفضول والفخر بكل ما يتعلق بفن الطهي، وتُبدع في كل جانب من جوانب أطباقها. لا تقتصر مهاراتها على المذاق الرائع فحسب، بل تمتد لتشمل العروض التقديمية الفنية المذهلة التي تُبهر الحضور.

صرح فريق إنتاج الدراما بأن يونا بذلت "جهدًا كبيرًا بطرق متنوعة" للاستعداد لدور يون جي يونغ، مشيرًا إلى أنها تعلمت كيفية تحضير المكونات وتقديم الأطباق باحترافية. وأضاف الفريق أن أداء يونا كان مقنعًا للغاية لدرجة أن العاملين في موقع التصوير كانوا يصفونها بأن "لديها يدين ماهرتين"، داعين الجمهور إلى التطلع إلى أدائها المتميز.

ومن المقرر عرض مسلسل "Bon Appétit, Your Majesty" لأول مرة في أغسطس القادم.

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