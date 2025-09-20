كريم عبد العزيز يتصدر إيرادات موسم الصيف بفيلمه "المشروع x"

تصدر النجم كريم عبد العزيز قمة إيرادات موسم صيف 2025، بتحقيق فيلمه الجديد المشروع X الذي ينتمي لأجواء الإثارة والأكشن لـ141 مليونا و650 ألفا و844 جنيها إيرادات داخل مصر فقط، بعد 17 أسبوع عرض وبيع مليون و66 ألف تذكرة، ولايزال الفيلم يحصد إيرادات أسبوعيا حتي الآن.

إيرادات كريم عبد العزيز بالسينمات

في فيلم المشروع X يواصل كريم عبد العزيز صدارته لشباك التذاكر المصرية، بعدما نجحت 3 من أفلامه الأخري بخلاف المشروع X في احتلال صدارة الإيرادات ودخول نادي الـ100 في السينما علي مدار سنوات، وهما الفيل الأزرق بجزئيه 1 و2 وفيلم كيرة والجن..

يشار إلي أن فيلم المشروع x يواصل عروضه وتحقيق أرقام أخري من الإيرادات، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي وسيناريو أحمد حسني، وبطولة كريم عبد العزيز وياسمين صبري وإياد نصار وهنا الزاهد وأحمد غزي وعصام السقا، وتدور أحداثه حول عالم آثار يعمل علي مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر، ويدخل في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها.

