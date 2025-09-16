الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف للمواطنين: كوبري الشاملة يساهم في تحسين جودة الحياة

محافظ بني سويف يستمع
محافظ بني سويف يستمع للمواطنين، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مشروع كوبري الشاملة يمثل خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية للمدينة، حيث يهدف إلى تسهيل الحركة المرورية وتقليل الزحام بالمدخل الشمالي للمدينة خاصة في محيط المدارس والمستشفيات والمرافق الحكومية الحيوية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين جودة حياة المواطنين.

محافظ بني سويف يستمع للمواطنين

جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها محافظ بني سويف، لتفقد المشروعات الخدمية والتنموية، حيث التقى بعدد من المواطنين واستمع لملاحظاتهم حول حركة المرور والخدمات المحيطة، مؤكدًا أن المشروع لا يعد إنجازًا إنشائيًا فقط، بل خطوة متكاملة لتحسين مستوى المعيشة ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

كوبري الشاملة سيساهم تحسين جودة الحياة

وأوضح محافظ بني سويف، أن المشروع يشمل كوبريًا علويًا للسيارات يمتد من شارع بورسعيد مرورًا بالمشتل وترعة الإبراهيمية حتى شارع سعد زغلول، وكوبريًا آخر يبدأ من أمام مديرية الصحة مرورًا بالمشتل والترعة، ويتفرع لثلاثة شوارع رئيسية، إلى جانب إنشاء كوبري مشاة لضمان سلامة المواطنين، مشيرًا إلى متابعة جميع تفاصيل التنفيذ لضمان الجودة وسلاسة الحركة اليومية، مع الحرص على دمج ملاحظات المواطنين ضمن خطط التطوير.

رافق محافظ بني سويف خلال الجولة: اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، علي يوسف رئيس المدينة، المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس حمود فاروق ممثل شركة الغاز، وعدد من التنفيذيين من شركة الكهرباء وهيئة الطرق والوحدة المحلية ومهندسي المكتب الفني بديوان عام المحافظة.

