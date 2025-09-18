الخميس 18 سبتمبر 2025
مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

أنهت مدارس بني سويف استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الفصول الدراسية أعمال تهيئة وتنظيم شملت النظافة وتزيين القاعات، مع رص الكتب الدراسية على المقاعد، ووضع الهدايا والبالونات لإدخال البهجة على التلاميذ في أول أيام الدراسة، بما يعكس حرص الإدارات التعليمية على تهيئة مناخ تربوي مشجع يبعث على التفاؤل والانضباط منذ اليوم الأول.

 

جولات ميدانية لمحافظ بني سويف على المدارس

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، قد أجرى جولات ميدانية بعدد من المراكز والمدن، للوقوف على الاستعدادات النهائية وجاهزية المدارس قبل انطلاق الدراسة مطلع الأسبوع المقبل في أكثر من 1350 مدرسة، تضم ما يزيد على 880 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية العامة والفنية.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية توفير سبل الراحة لجميع عناصر المنظومة التعليمية من طلاب ومعلمين، مشددًا على الانتهاء من أعمال الصيانة بشكل كامل لضمان جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي وانتظامه، وسرعة إعداد الجداول الدراسية وتوزيع المهام الإشرافية، مع تنفيذ خطة للمرور الدوري على المدارس ومتابعة نظافة الفصول ودورات المياه.

وأوضح محافظ بني سويف، أن لجانًا من الإدارات المعنية بالمحافظة والوحدات المحلية ستتولى متابعة سير العملية التعليمية، خاصة في الأسابيع الأولى، وإعداد تقارير دورية لرصد الملاحظات والعمل على تلافيها وتوفير الحلول اللازمة، بجانب تكليفه رؤساء المدن والقرى بالتنسيق مع إدارات التعليم لتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة ومنع أي إشغالات بمحيط المدارس.

 

وكيل تعليم بني سويف: دخول 36 مدرسة جديدة للخدمة

 

من جانبها، أوضحت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، أن خطة الاستعدادات تضمنت عقد سلسلة اجتماعات عقب انتهاء امتحانات الدور الثاني، بمشاركة مديري الإدارات والمدارس وموجهي المواد والأنشطة، حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من التجهيزات داخل المدارس قبل بدء الدراسة، بما يشمل إعداد قوائم الفصول والجداول الدراسية وتوزيع المهام على أعضاء هيئة التدريس، وضمان تنفيذ خطة الإشراف اليومي وتسليم الكتب للطلاب، مع التركيز على توفير بيئة تعليمية آمنة وملائمة.

 

 مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد
 مدارس بني سويف تستعد لاستقبال التلاميذ بالعام الدراسي الجديد

 

وأشارت وكيل تعليم بني سويف، إلى أن العام الدراسي الجديد سيشهد دخول 36 مدرسة جديدة للخدمة تضم 549 فصلًا دراسيًا، بإجمالي تكلفة تجاوزت 473 مليون جنيه، ما بين إنشاءات جديدة وتوسعات وتعلية وإحلال كلي أو جزئي، موزعة على مراكز المحافظة بواقع 13 مدرسة في الفشن، 8 مدارس بالواسطى، 3 مدارس في إهناسيا، 4 مدارس ببني سويف، 4 بسمسطا، ومدرستين بكل من ناصر وببا.

 

