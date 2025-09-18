إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في حادث سير بـ محافظة بني سويف، وقع صباح اليوم الخميس، بمدخل عزبة محمود حمد بمركز بني سويف، إثر تصادم سيارة بجسم صلب، حيث جرى الدفع بسيارات الإسعاف ونُقل المصابون إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث سير ببني سويف

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بني سويف، قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث تصادم سيارة بجسم صلب بمدخل عزبة محمود حمد بدائرة مركز شرطة بني سويف، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الحادث لرفع آثار التصادم وتيسير حركة المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المصابين هم: أحمد محمد خليفة (31 عامًا) مصاب بكدمات بالصدر، وحافظة أحمد محمد (43 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وأيمن محمد خليفة (42 عامًا) باشتباه ما بعد الارتجاج، وهند سمير حسين (22 عامًا) باشتباه كسر بالساق الأيمن، ومنة الله أيمن محمد (18 عامًا) مصابة بسحجات وكدمات متفرقة.

نقل المصابين لبني سويف الجامعي

كما تحركت سيارات الإسعاف المتمركزة في محيط الحادث فور الإخطار، ووصلت خلال دقائق، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف وسط متابعة من غرفة عمليات الإسعاف.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى جامعة بني سويف، المصابين فور وصولهم، وبدأت الأطقم الطبية في إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وتقديم الإسعافات الأولية، مع وضع الحالات التي تحتاج متابعة تحت الملاحظة الطبية.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الصحية للمصابين.

