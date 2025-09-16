محافظ بني سويف يوجه بسرعة الانتهاء من كوبري الشاملة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، سير الأعمال بمشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الحيوية بالمحافظة، حيث تفقد المحافظ المرحلة الأولى من المشروع للوقوف على نسب التنفيذ وضمان تحقيق السيولة المرورية بالمدخل الشمالي للمدينة.

محافظ بني سويف يتابع أعمال كوبري الشاملة

وخلال جولته، تجول محافظ بني سويف، بمواقع العمل من الجانبين الشرقي والغربي للكوبري، وناقش مع فريق التنفيذ المراحل الجارية، والتي تشمل أعمال الخوازيق وصب القواعد وإنشاء الأعمدة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمواعيد الإنجاز المحددة دون الإخلال بجودة التنفيذ.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المشروع يمثل استجابة فعلية لاحتياجات المواطنين اليومية، حيث يسهم في تسهيل حركة التنقل، وتخفيف الزحام، ورفع مستوى السلامة بالمنطقة، لافتًا إلى أن الهدف هو تحسين الخدمات المرورية والحفاظ على الشكل الحضاري للمدينة.

ووجه محافظ بني سويف، بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين شركات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات) لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أهمية ألا يتأثر المواطنون بأعمال المشروع، خاصة مع كثافة الحركة اليومية بمحيط المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية.

كوبريين علويين وكوبري مشاة لتخفيف الزحام

وأوضح محافظ بني سويف، أن المشروع يتضمن تنفيذ كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة، بالإضافة إلى فرعيات تربط الشوارع الرئيسية، بما يحقق الانسيابية المرورية المطلوبة ويعزز من المظهر الحضاري للشوارع والميادين بالمناطق الحيوية بمدينة بني سويف.

رافق محافظ بني سويف، خلال الجولة كل من: اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، وعلي يوسف رئيس المدينة، والمهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، والمهندس محمد عشري مدير المشروع، والمهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمود فاروق ممثل شركة الغاز، إلى جانب التنفيذيين بشركة الكهرباء ومسئولي المكتب الفني بالمحافظة.

