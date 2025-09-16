الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز بكوبري الشاملة

محافظ بني سويف يتابع
محافظ بني سويف يتابع نسب الإنجاز بكوبري الشاملة، فيتو

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، خلال جولته التفقدية اليوم الثلاثاء، لمشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، أن العمل يسير وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بلغت 28% حتى الآن. 

وأوضح محافظ بني سويف، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 21 قاعدة من أصل 28، و28 عمودًا من أصل 45، و8 هامات من 11، بجانب أعمال الحفر والإحلال والردم، مؤكدًا حرصه على متابعة كل تفصيلة لضمان جودة التنفيذ وتيسير الحركة اليومية للمواطنين.

إنشاء كوبريين علويين للسيارات وكوبري للمشاة

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن المشروع يتضمن إنشاء كوبريين علويين للسيارات وكوبري مخصص للمشاة، بما يهدف إلى تخفيف الكثافة المرورية بالمدخل الشمالي للمدينة وتحقيق انسيابية الحركة المرورية وسلامة المواطنين.

وخلال جولته، تابع محافظ بني سويف، الجزء العلوي للكوبري في شارع صلاح سالم والذي تم الانتهاء منه بالكامل، كما تفقد الأعمال الجارية بمطالع الكوبري من ناحية شارع الزهور والجزء العلوي باتجاه شارع بورسعيد، مشددًا على الالتزام التام بمعايير الجودة والسلامة في التنفيذ.

ضمان سير العمل بالكوبري دون تعطيل

وشّدد محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار التنسيق بين شركات المرافق "الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات" لتذليل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، وضمان سير العمل دون تعطيل أو تأثير على حركة المواطنين.

رافق محافظ بني سويف، في جولته كل من اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، والمهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، وعلي يوسف رئيس المدينة، والمهندس محمد عشري مدير المشروع، والمهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، إلى جانب مسئولي المكتب الفني بالمحافظة وممثلي شركات المرافق المختلفة.

