25 سبتمبر أولى جلسات المتهمين بالتعدي على محامية بالمقطم

قررت النيابة العامة إحالة اثنين من المتهمين بالتعدي وسرقة المحامية همت الأزهري بالمقطم للمحاكمة، وحددت المحكمة جلسة 25 سبتمبر، للنظر في القضية.



وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يظهر فيه تعدي أحد الأشخاص على المحامية، ما أثار استياء الجمهور، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها، حيث تمكنت من ضبط شخصين متهمين في الواقعة بمنطقة السيدة زينب، وجار ضبط باقي المتهمين.

وذكرت همت في تصريحات صحفية، أن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول، مؤكدة أنها باتت تواجه صعوبات في دخول مكتبها وشقتها بسبب التعديات المتكررة.

وأوضحت أن شقتها تعرضت في وقت سابق للسرقة أثناء عدم تواجدها، حيث اكتشفت إحدى جاراتها الواقعة وأبلغت قوات النجدة، ليتم تحرير محضر رسمي بالسرقة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين، وأمرت بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.