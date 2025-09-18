الخميس 18 سبتمبر 2025
حوادث

25 سبتمبر أولى جلسات المتهمين بالتعدي على محامية بالمقطم

تحديد جلسة المتهمين
تحديد جلسة المتهمين بسرقة محامية بالمقطم، فيتو

قررت النيابة العامة إحالة اثنين من المتهمين بالتعدي وسرقة المحامية همت الأزهري بالمقطم للمحاكمة، وحددت المحكمة جلسة 25 سبتمبر،  للنظر في القضية.


وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو يظهر فيه تعدي أحد الأشخاص على المحامية، ما أثار استياء الجمهور، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها، حيث تمكنت من ضبط شخصين متهمين في الواقعة بمنطقة السيدة زينب، وجار ضبط باقي المتهمين.

وذكرت همت في تصريحات صحفية، أن الاعتداء الذي تعرضت له ليس الأول، مؤكدة أنها باتت تواجه صعوبات في دخول مكتبها وشقتها بسبب التعديات المتكررة.

 

وأوضحت أن شقتها تعرضت في وقت سابق للسرقة أثناء عدم تواجدها، حيث اكتشفت إحدى جاراتها الواقعة وأبلغت قوات النجدة، ليتم تحرير محضر رسمي بالسرقة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعتين، وأمرت بإحالة اثنين من المتهمين للمحاكمة.
 

