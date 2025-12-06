فريق محميات أسوان في طريقه للشرقية، هل تنجو قرية الزوامل من تهديد التماسيح (صور)

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حالة من القلق والترقب في قرية الزوامل بمركز بلبيس، بعد رصد عدد من التماسيح في المصارف المائية، ما أثار الذعر بين الأهالي ودفع فرق الغواصين والمتطوعين للتحرك فورًا لمحاولة السيطرة على الوضع.

فريق متخصص من محميات أسوان في طريقه خلال الساعات القليلة القادمة

تماسيح الزوامل، وأعلنت المصادر أن فريقا متخصصا من محميات أسوان في طريقه خلال الساعات القليلة المقبلة للانضمام إلى جهود الصيد، مستخدمين أحدث المعدات لضمان سلامة الأهالي والتعامل الآمن مع التماسيح، وتشمل القوارب المزودة بالشباك الطويلة والفخاخ المائية لصيد التماسيح الكبيرة والصغيرة والحفارات البرمائية والجرافات الصغيرة لتمشيط الترع وإزالة الحشائش العائمة التي قد تخفي التماسيح والقوارب الميكانيكية لقص الحشائش (Weed Harvester) لتسهيل رؤية مجرى المياه ومراقبة أماكن الاختباء.

إبعاد التماسيح عن المناطق السكنية وإعادة الحيوانات الصغيرة غير المؤذية إلى بيئتها الطبيعية

وأكدت المصادر أن العملية تهدف إلى إبعاد التماسيح عن المناطق السكنية وإعادة الحيوانات الصغيرة غير المؤذية إلى بيئتها الطبيعية، مع استمرار فرق البحث والمراقبة في متابعة الترع والمصارف القريبة.

إجراءات وقائية مشددة لمنع أي اقتراب من مواقع التماسيح

وشددت الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات وقائية مشددة لمنع أي اقتراب من مواقع التماسيح، وسط متابعة حثيثة من الأهالي الذين يترقبون لحظة حسم الموقف.

أزمة أم مجرد ضجة! مسؤول بيطري يكشف خطورة ظهور تماسيح بمصرف الزوامل في الشرقية

وكشف مصدر مسؤول بمديرية الطب البيطري بالشرقية حقيقة ما تداوله الأهالي بشأن خطورة التماسيح الصغيرة التي جرى رصدها داخل مصرف الزوامل بمركز بلبيس، مؤكدًا أن الكائنات التي ظهرت لا تمثّل أي تهديد مباشر للمواطنين نظرًا لصغر حجمها وضعف بنيتها.

بعد إثارتها الفزع بين الأهالي، شراقي يكشف سر ظهور التماسيح في الشرقية

سر ظهور تماسيح الشرقية ، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر ظهور تماسيح في مجرى مياه النيل، وذلك بعد اكتشاف تماسيح في مجرى الرشاح بإحدى عزب مركز بلبيس في محافظة الشرقية، ما أثار فزع ورعب العديد من الأهالي.

وقال الدكتور عباس شراقي عن سر تماسيح الشرقية التي أثارت الذعر بين الأهالي: “إن هناك عشرات الآلاف من التماسيح المتوحشة توجد حاليًا في بحيرة ناصر بأسوان، مشيرًا إلى صعوبة مرور التماسيح من بحيرة ناصر، لأن مياه البحيرة لاتمر إلى النيل إلا عبر بوابات التوربينات، حيث تسقط المياه من ارتفاع أكثر من 100 متر لتدير التوربينات، ثم تخرج إلى خزان أسوان، لتمر مرة أخرى على بوابات وتوربينات سد أسوان القديم”.

سر وجود تماسيح في مجرى مصرف بالشرقية

وعن سر اكتشاف الأهالي لتمساح في مجرى مصرف بالشرقية، قال الدكتور عباس شراقي: “الواقع أن بعض الأهالي يشترون تماسيح صغيرة لتربيتها فى المنزل لأطفالهم، ولكن مع الوقت ونمو التمساح وزيادة متطلباته الغذائية المكلفة وخطورته يتم التخلص منه فى أقرب مجرى مائى سرًا، حيث أنه ممنوع تربية الحيوانات المفترسة”.

