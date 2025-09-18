استولت على 250 مليون جنيه، الحبس 3 سنوات لمستريحة الأجهزة الكهربائية بأكتوبر

قضت محكمة 6 أكتوبر، بمعاقبة إحدى السيدات معروفة إعلاميا مستريحة أكتوبر بالحبس 3 سنوات مع النفاذ، وألزمت المتهمة بدفع تعويض مدني مؤقت 1000 جنيه لكل مجني عليه.

ووجهت للمتهمة تهمة النصب على المواطنين وسحب منهم 250 مليون جنيه بحجة استثمارها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح شهرية ثابتة.



وذكرت النيابة العامة في القضية رقم 8067 لسنة 2025 جنح أول 6 أكتوبر، أن المتهمة "ه. م"، استولت على مبالغ مالية مملوكة للمجني عليهم "خضر. م"، "أحمد. س"، و"سليمان.س"، و"حسن.س"، و"هند. ي"، و"شيماء. م"، و"أحمد. ح"، و"عبد الرحمن.ح"، و" محمد.ا"، و"حسن.إ"، و"مدحت.م"، و"أحمد.ا"، عن طريق الاحتيال لسلب ثرواتهم باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامهم بوجود مشروع كاذب.

وتابعت النيابة أن المتهمة، أوهمت الضحايا، بتأسيس شركة استثمارية في تجارة الأجهزة الكهربائية، من أجل الحصول على ربح وهمي ـ وهو عائد استثمار أموالهم في تلك التجارة - وتوصلت بتلك الطرق الاحتيالية من الاستيلاء على أموالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.