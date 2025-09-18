حبس شخصين بتهمة الاعتداء على شاب باستخدام سلاح أبيض بأكتوبر

الخميس 18 سبتمبر 2025
 أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين بتهمة التعدي على شاب باستخدام سلاح أبيض، في مشاجرة نشبت بينهم بأكتوبر، 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

 

ضبط المتهمين بالتعدى على شخص بالجيزة

 البداية كانت بتلقي أجهزة الأمن بقسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغ من مالك محل، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتعرض نجله لاعتداء من قبل شخصين عاطلين، يقيمان بالجيزة، حيث أصاباه بجروح متفرقة باستخدام سلاح أبيض عقب مشاجرة نشبت بينهم.

 

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بعدما اصطدم المجني عليه دون قصد بأحد المتهمين أثناء قيادته للسيارة، الأمر الذي تطور إلى مشادة كلامية سريعة، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهمان بالتعدي على نجل المبلغ مستخدمين سلاحًا أبيض، ما أسفر عن إصابته.

 

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهمين وضبطهما على الفور، وعثر بحوزتهما على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة. وبمواجهتهما بما نسب إليهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وتولت النيابة التحقيق. 

