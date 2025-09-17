الخميس 18 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

السبت المقبل، أولى جلسات محاكمة طالب وآخرين بتهمة احتجاز نجل صحفي في الشيخ زايد

محاكمة طالب وآخرين،
محاكمة طالب وآخرين، فيتو

تعقد محكمة جنح الشيخ زايد السبت المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري، أولى جلسات محاكمة طالب وآخرين، لاتهامهم باختطاف يوسف السيد عبد الراضي، نجل الكاتب الصحفي سيد سعيد وصديقه داخل سيارة من أمام نادى كمبوند شهير بالشيخ زايد.


وكانت البداية ببلاغ للأجهزة الأمنية باختطاف آدم. م، "طالب" وآخرين، باختطاف طالب داخل سيارة من أمام بوابة نادى كمبوند شهير واحتجازه داخل السيارة، والتوجه به إلى فيلا المتهم الأول والاعتداء عليه وسبه وقذفه.

وكشفت تحريات المباحث صحة ارتكاب المتهم آدم وآخرين الواقعة على النحو المشار إليه فى الأوراق، وتم الانتهاء من التحقيقات، ووفقا للأدلة والقرائن قررت جهات التحقيقات إحالة المتهم للمحاكمة بجلسة 20 سبتمبر الجاري.

 

فريق بحث لكشف ملابسات فيديو التعدي على سيدة وشاب في الهرم

اللص تظاهر بالتقوى وغفل المصلين، فحص فيديو سرقة تبرعات مسجد الرضوان بالمعادي

بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"

سرقة فيلا مخرج شهير في أكتوبر والأمن يكثف جهوده لضبط المتهم

ضبط موظف دهس مسنا أثناء عبوره الطريق في أكتوبر

جريمة في كمبوند شهير بأكتوبر، تحرك أمني لضبط المتهمين بسرقة عامل "دليفري" بالإكراه

بعد 4 أشهر من حكم محكمة النقض، تحرك جديد من دفاع "حبيبة الشماع" ضد "أوبر" العالمية

وفاة أحمد الدجوي تعود للواجهة، شقيقه يوجه رسالة استغاثة للنائب العام

حريق بـ مطعم شهير بالدقي والدفع بـ 5 سيارات إطفاء للسيطرة عليه (صور)

عرض عاطل على الطب الشرعي لاتهامه بممارسة أعمال البلطجة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جنح الشيخ زايد السبت الكاتب الصحفي سيد سعيد بالشيخ زايد

الأكثر قراءة

كنت باخد لفة بالعربية من ورا بابا، اعترافات المتهم بدهس مسن بسيارة دبلوماسية في المهندسين

دوري أبطال أوروبا، بايرن ميونيخ يتقدم على تشيلسي 2-1 في الشوط الأول

في غياب رونالدو، النصر يفوز على استقلال دوشنبه بخماسية في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال أوروبا، ليفربول يخطف فوزا قاتلا أمام أتلتيكو مدريد في اللحظات الأخيرة

بعد قرار الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة، تراجع سعر جرام الذهب بالصاغة مساء اليوم

الصحة: إحالة واقعة وفاة طفلين توأم بعد تلقي التطعيم بالمنوفية إلى النيابة العامة

جزار ينهي حياته شنقا داخل مول شهير بحدائق أكتوبر

لأول مرة، الأعلى للشؤون الإسلامية ينتج فيلما وثائقيا عن الشيخ محمود خليل الحصري

خدمات

المزيد

تخفيضات على أسعار الفراخ بالتزامن مع قرب العام الدراسي

انخفاض أسعار العدس اليوم الأربعاء وكيلو الفول يصل لـ 110 جنيهات

بورصة الدواجن، انخفاض سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط

تنمية المشروعات: تقديم كل أشكال الدعم للمستفيدين أولوية لدينا

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس الحكومية الرسمية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 18 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم أكل الجوافة في منام العزباء وعلاقته بقدوم رزق سريع قريبا

بالأحاديث، الخمسة الناجون من عذاب القبر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads