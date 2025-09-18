5 أكتوبر، أولى جلسات محاكمة مدير أعمال حمو بيكا بتهمة النصب على صاحب معرض سيارات

حددت المحكمة المختصة، جلسة 5 أكتوبر، لمحاكمة مدير أعمال المطرب الشعبي حمو بيكا بتهمة النصب على صاحب معرض سيارات في مبلغ مليون و100 ألف جنيه.

وكان مالك معرض سيارات تقدم ببلاغ لقسم شرطة العجوزة يتهم فيه محمد حلمي، مدير أعمال المطرب حمو بيكا واتهمه بالنصب عليه في مليون و100 ألف جنيه ثمن شراء سيارة منه وقدم 3 شيكات محررة منه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

رفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه

وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح قصر النيل برفض معارضة مطرب المهرجانات حمو بيكا وتأييد حكم حبسه سنة وغرامة 500 جنيه، الصادر من محكمة قصر النيل، بتهمة حيازة سلاح أبيض.

وكانت محكمة جنح قصر النيل أصدرت حكما غيابيا بالحبس سنة ضد مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة أسلحة بيضاء.

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض مع إحالته للمحاكمة أمام محكمة الجنح، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضرا بالواقعة، وقامت دورية أمنية بالقبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

