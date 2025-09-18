الخميس 18 سبتمبر 2025
حوادث

العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله في أوسيم

تحقق قوات مباحث مديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة عامل أحذية عثر عليه مشنوقًا داخل منزله بدائرة المركز، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات للتأكد من أن كان هناك شبه جنائية من عدمه.

 

وتبين من الفحص أن المتوفى كان يعمل عامل أحذية وفي العقد الرابع من عمره، وأقدم على التخلص من  حياته شنـقًا بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة واكتئاب، حيث قام بربط حبل في "جنش مروحة" بغرفته وشنق نفسه، وتم  نقله إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.


وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم يفيد فيه بإنهاء عامل أحذية لحياته بمنطقة أوسيم.

وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت بدفنه عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

