العثور على جثة عامل مشنوقا داخل منزله في أوسيم

تحقق قوات مباحث مديرية أمن الجيزة في واقعة وفاة عامل أحذية عثر عليه مشنوقًا داخل منزله بدائرة المركز، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات للتأكد من أن كان هناك شبه جنائية من عدمه.

وتبين من الفحص أن المتوفى كان يعمل عامل أحذية وفي العقد الرابع من عمره، وأقدم على التخلص من حياته شنـقًا بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة واكتئاب، حيث قام بربط حبل في "جنش مروحة" بغرفته وشنق نفسه، وتم نقله إلى مشرحة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة.



وكان قد تلقى مساعد الوزير لأمن الجيزة اللواء محمد مجدي أبو شميلة إخطارًا من رئيس قطاع أكتوبر العميد أحمد نجم يفيد فيه بإنهاء عامل أحذية لحياته بمنطقة أوسيم.

وتحرر محضر بالواقعة، وصرحت بدفنه عقب انتهاء الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.