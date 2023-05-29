الإثنين 29 مايو 2023
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صحة ومرأة

فوائد الكنتالوب تدفعك لتناوله طوال فصل الصيف

فوائد الكنتالوب،
فوائد الكنتالوب، فيتو

فوائد الكنتالوب، الكنتالوب من فاكهة الصيف اللذيذة والمميزة بمذاقها الرطب الذي يرطب الجسم فى فصل الصيف، وله قيمة غذائية عالية.

وفوائد الكنتالوب عديدة، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الماء ومضادات الأكسدة وعدد ليس بقليل من العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

فوائد الكنتالوب فى الصيف 

وتقول الدكتورة منى أيمن خبيرة التغذية، إن الكنتالوب من الفاكهة الشهيرة والتى لها قيمة غذائية عالية لاحتوائها على المعادى والفيتامينات المهمة كما به نسبة عالية من مضادات الأكسدة، ومن فوائد الكنتالوب:-

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-يحتوي على البيتاكاروتين

يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من البيتاكاروتين، فيحتوي على نفس كمية البيتاكاروتين الموجودة في الجزر.

والبيتا كاروتين هو نوع من الكاروتينات؛ وهي أصباغ تعطي الفواكه والخضروات ألوانها الزاهية، بمجرد تناوله، يتم تحويل البيتاكاروتين إلى فيتامين أ، الذي يعمل كمضاد أكسدة قوي للمساعدة في محاربة الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا في جسمك.

كما أن فيتامين أ مهم؛ لصحة العين، وتعزيز جهاز المناعة،

-يحتوي على فيتامين سي

يحتوي كوب واحد من الكانتالوب على أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها  لفيتامين سي، الذي يحارب الامراض التالية؛

الربو، والسرطان، والسكري، إلى جانب المعروف عنه في محاربة عدوى نزلات البرد والفيروسات المختلفة.

-حمض الفوليك

يُعرف حمض الفوليك أيضًا بفيتامين ب 9؛ والمعروف بقدرته على الوقاية من العيوب الخلقية للأنبوب العصبي مثل العمود الفقري المشقوق.

كما قد يساعد أيضًا في:

-تقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان

-ويعالج فقدان الذاكرة بسبب الشيخوخة، كما تحتاج النساء الحوامل والنساء في سن الإنجاب إلى استهلاك 400-600 ميكروجرام من حمض الفوليك يوميًا.

-الماء

مثل معظم الفواكه، يحتوي الكنتالوب على نسبة عالية من الماء، بنسبة 90٪ تقريبًا، يساعدك تناول الكنتالوب على البقاء رطبًا طوال اليوم، وهو أمر مهم لصحة القلب، وكذلك للجهاز الهضمي، والكلى، وكذلك الحفاظ على ضغط الدم في معدلاته الطبيعية.

 

وفي المقابل يؤدي الجفاف، إلى العديد من المشاكل الصحية؛ مثل الدوخة، والصداع، وجفاف الجلد، والإمساك.

-وقد تؤدي الحالات الشديدة من الجفاف؛ إلى:

سرعة دقات القلب، والارتباك،  وانخفاض ضغط الدم، وفقدان الوعي، كما يمثل خطورة على الكلى.

-الألياف

تتجاوز الفوائد الصحية للألياف منع الإمساك، وتمتد إلى تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، وتساعد على إنقاص الوزن بجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول.

-البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم في الحفاظ على توازن الماء الصحيح بين الخلايا وسوائل الجسم، كما أن البوتاسيوم حيوي أيضًا لصحة الأعصاب، وللعضلات، كما يساعد تناول وجبة خفيفة غنية بالبوتاسيوم، مثل تناول كمية مناسبة من الكنتالوب بعد التمارين الرياضية على تجديد الإلكتروليتات المستنفدة.

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عناصر غذائية موجودة في الكنتالوب 

كوب واحد من الكنتالوب يحتوي على 1.5 جرام من البروتين، كما أنه يحتوي على كميات قليلة من العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى، بما في ذلك، ما يلي:

-فيتامين ك
-النياسين
-الكولين
-الكالسيوم
-المغنيسيوم
-الفوسفور
-الزنك
-النحاس
-المنغنيز
-السيلينيوم

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فوائد الكنتالوب الكنتالوب الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

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