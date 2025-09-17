فوائد الشبت، يقوى المناعة والعظام ومهم لصحة المرأة

فوائد الشبت، الشبت من الخضروات الشهيرة التى لها نكهة مميزة مايضفى مذاق مميز للعديد من الأكلات المختلفة، وله عشاق كثيرون وشعبية كبيرة على مستوى العالم.

وفوائد الشبت، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشبت من الأعشاب الخضراء العطرية الشائعة في المطابخ حول العالم، ويستخدم طازج أو مجفف لإضفاء نكهة مميزة على الأطعمة، مثل السلطات، والأسماك، والمخللات، إلى جانب مذاقه الرائع، يتميز الشبت بقيمة غذائية عالية تجعله من النباتات المفيدة لصحة الجسم عند تناوله بانتظام.

القيمة الغذائية للشبت

وأضاف السيد، أن الشبت غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، إذ يحتوي على فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K، والكالسيوم والحديد والمغنيسيوم، وألياف غذائية تساعد على تحسين الهضم والشعور بالشبع.

فوائد الشبت

فوائد الشبت للصحة

وتابع، أن من فوائد الشبت للصحة:-

تسهيل الهضم، حيث يحتوي الشبت على مركبات طبيعية تساعد على تحفيز إفراز العصارات الهاضمة، مما يحسن من عملية الهضم ويقلل من الانتفاخ، ويخفف الغازات والمغص عند الكبار والأطفال،وأليافه تسهم في تنشيط حركة الأمعاء وتحسين صحة القولون.

مضادات الأكسدة في الشبت تساعد على تقليل الالتهابات التي قد تؤثر على القلب، ويساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار ورفع الكوليسترول الجيد، عند إدخاله ضمن نظام غذائي متوازن.

البوتاسيوم الموجود في الشبت يساهم في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

فيتامين C ومضادات الأكسدة في الشبت يحفزان الجسم على مقاومة الالتهابات ونزلات البرد.

خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات تجعل منه عنصر مساعد على حماية الجسم من العدوى.

يحتوي الشبت على كميات ملحوظة من الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران أساسيان للحفاظ على كثافة العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام، ويمكن إضافته يوميا للطعام لدعم صحة الهيكل العظمي خاصة لدى النساء وكبار السن.

تخفيف آلام الدورة الشهرية، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن الشبت قد يساعد على تقليل التشنجات المصاحبة للحيض بفضل خصائصه المهدئة للعضلات.

دعم الرضاعة الطبيعية، يستخدم تقليديا لتعزيز إدرار الحليب لدى الأمهات المرضعات، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة.

أوراق الشبت الطازجة تحتوي على زيوت طبيعية تساهم في محاربة رائحة الفم الكريهة، كما أن خصائصه المضادة للبكتيريا قد تساعد في الحفاظ على صحة اللثة والأسنان.

بفضل مضادات الأكسدة، يساعد الشبت على مكافحة علامات التقدم في السن وحماية البشرة من الجذور الحرة.

فيتامين A يعزز نضارة الجلد، بينما الحديد والمغنيسيوم يدعمان صحة فروة الرأس ونمو الشعر.

يحتوي على مركبات مثل الفلافونويدات والتربينات، وهي مركبات تساعد على تقليل الإجهاد التأكسدي في الخلايا، مما يحمي الجسم من أمراض مزمنة مثل السكري وبعض أنواع السرطان.

يفضل تناول الشبت طازج للحصول على أعلى قيمة غذائية، ويمكن حفظه في الثلاجة ملفوف في مناديل ورقية داخل كيس بلاستيكي للحفاظ على نضارته، ويستحسن عدم الإفراط في تناوله بكميات كبيرة جدا، خصوصا للحوامل أو من يعانون من حساسية تجاه النباتات العطرية.

