فوائد الكنتالوب، يحمى من تشوهات الأجنة وأمراض القلب والسرطان

فوائد الكنتالوب، الكنتالوب من الفاكهة الصيفية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهو ذات شعبية كبيرة فى مصر.

وفوائد الكنتالوب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكنتالوب، المعروف أيضًا بالشّمّام أو البطيخ الأصفر، هو فاكهة صيفية تنتمي إلى عائلة القرعيات، وتتميز بطعمها الحلو المنعش وقيمتها الغذائية العالية، ويُعتبر الكنتالوب مهم للترطيب في أيام الصيف الحارة، ويُعدّ من الفواكه الغنية بالماء والعناصر المفيدة التي تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم.

القيمة الغذائية للكنتالوب

وأضاف السيد، يحتوي الكنتالوب على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، منها:ط:-

فيتامين C، مضاد أكسدة قوي يعزز مناعة الجسم ويساعد على التئام الجروح.

فيتامين A، موجود على شكل بيتا كاروتين، ويُعدّ ضروريًا لصحة العيون والبشرة.

البوتاسيوم، يساعد في تنظيم ضغط الدم وتوازن السوائل في الجسم.

حمض الفوليك، مهم للنساء الحوامل، حيث يقي من التشوهات الخلقية للجنين.

فوائد الكنتالوب للصحة

فوائد الكنتالوب للصحة

وتابع، أن من فوائد الكنتالوب التى تدفعنا لتناوله:-

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء (أكثر من 90%)، يُعدّ الكنتالوب وسيلة ممتازة لترطيب الجسم، خاصة في الأجواء الحارة، وتناول الكنتالوب يساهم في تعويض السوائل المفقودة من خلال التعرق، ويحمي من الجفاف.

الكنتالوب يحتوي على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقي من الإمساك ويعزز صحة القولون.

البيتا كاروتين الموجود بكثرة في الكانتلوب يتحول في الجسم إلى فيتامين A، الذي يلعب دورًا أساسيًا في المحافظة على صحة الشبكية والوقاية من أمراض العيون المرتبطة بتقدم العمر، مثل التنكس البقعي وجفاف العين.

بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم وانخفاض نسبة الصوديوم، يعمل الكانتلوب على توازن ضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

فيتامين C الموجود في الكانتلوب يساعد في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري للحفاظ على مرونة البشرة وقوة الشعر، كما يساهم فيتامين A في تجديد خلايا الجلد ومنع جفاف البشرة.

الكانتلوب منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف والماء، مما يجعله خيار مثالي لمن يتبعون نظام غذائي لإنقاص الوزن، وتناول الكنتالوب يمنح الشعور بالشبع دون إضافة سعرات حرارية زائدة.

احتواء الكنتالوب على حمض الفوليك، إلى جانب الفيتامينات والمعادن الأخرى، يجعله مفيد للنساء الحوامل، إذ يساهم في نمو الجنين بشكل سليم ويحمي من التشوهات الخلقية.

المركبات النباتية ومضادات الأكسدة الموجودة في الكنتالوب، مثل فيتامين C والكاروتينات، تساهم في محاربة الجذور الحرة، وتقوية الجهاز المناعي، وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان.

وأوضح الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، أن الكنتالوب ليس مجرد فاكهة لذيذة ومنعشة، بل هو مصدر غني بالعناصر الغذائية المهمة التي تدعم صحة الجسم على مختلف الأصعدة، ويمكن تناوله كوجبة خفيفة، أو إضافته إلى السلطات والعصائر، أو حتى استخدامه في الحلويات الصحية.

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