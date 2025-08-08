فوائد الكنتالوب، يقاوم العدوى ويحمي من الشيخوخة والجفاف

فوائد الكنتالوب، الكنتالوب من فاكهة الصيف الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون فهو غني بالماء والألياف ويخفف الشعور بالطقس الحار.

وفوائد الكنتالوب، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكنتالوب، أو ما يعرف بالشمام الأصفر، من الفواكه الصيفية اللذيذة والمنعشة التي تحظى بشعبية كبيرة حول العالم، خاصة في الأجواء الحارة، و يتميز الكنتالوب بمذاقه الحلو وملمسه الطري، بالإضافة إلى فوائده الغذائية والصحية التي تجعله خيار مثالي للحفاظ على الصحة والرشاقة.

القيمة الغذائية للكنتالوب

وأضاف السيد، أن الكنتالوب مصدر ممتاز لفيتامين C الذي يقوي جهاز المناعة، ويعمل كمضاد للأكسدة لحماية الخلايا من التلف، كما يحتوي على فيتامين A المهم لصحة العينين والجلد، إضافة إلى البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم ضغط الدم، والمغنيسيوم الذي يدعم صحة العضلات والأعصاب.

فوائد الكنتالوب للصحة

فوائد الكنتالوب للصحة

وتابع أن من فوائد الكنتالوب للصحة

يتكون الكنتالوب من حوالي 90% ماء، مما يجعله وسيلة رائعة لتعويض السوائل المفقودة في فصل الصيف، و تناوله بانتظام يقي من الجفاف، خاصة بعد التعرق أو ممارسة التمارين الرياضية.

بفضل احتوائه على البوتاسيوم والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة، يساعد الكنتالوب في تقليل ضغط الدم، وخفض مستوى الكوليسترول الضار، وتعزيز صحة الأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الألياف الموجودة في الكنتالوب تساهم في تحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، ودعم صحة الجهاز الهضمي بشكل عام، كما أن قلة سعراته الحرارية تجعله خيار مناسب ضمن الحميات الغذائية.

يحتوي الكنتالوب على مادة البيتا كاروتين التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A، وهو عنصر أساسي للحفاظ على قوة الإبصار والوقاية من أمراض العيون مثل الضمور البقعي وإعتام العدسة.

مضادات الأكسدة مثل فيتامين C والكاروتينات تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، وتحافظ على مرونة البشرة ونضارتها.

الكنتالوب منخفض السعرات الحرارية (حوالي 34 سعرة لكل 100 جرام)، وغني بالألياف والماء، مما يمنح شعور بالشبع لفترة أطول ويساعد في التحكم بالشهية.

فيتامين C، إضافة إلى المعادن والفيتامينات الأخرى في الكنتالوب، يعزز إنتاج كريات الدم البيضاء ويحسن قدرة الجسم على مقاومة العدوى والأمراض.

على الرغم من مذاقه الحلو، فإن الكنتالوب يمتلك مؤشر جلايسيمي معتدل، مما يجعله خيار آمن نسبيا لمرضى السكري إذا تم تناوله بكميات معتدلة، كما أن الألياف تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الدم.

الكنتالوب يحتوي على فيتامينات B مثل النياسين والفولات، وهي مهمة لإنتاج الطاقة وتحسين وظائف الدماغ، مما ينعكس إيجابيا على المزاج والحيوية اليومية.

للحصول على أفضل فائدة من الكنتالوب، يفضل تناوله طازج وبارد، أو إضافته إلى السلطات والعصائر الطبيعية، وينبغي حفظه في الثلاجة بعد التقطيع لتجنب تكاثر البكتيريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.