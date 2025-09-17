شهدت محافظة القليوبية، مأساة إنسانية جديدة، بعدما تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، من انتشال جثمان طفل غرق في ترعة الشرقاوية، أثناء لهوه مع أصدقائه، بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

انتشال جثمان طفل غرق في ترعة الشرقاوية بالقليوبية

البداية كانت بتلقي اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، واللواء وائل متولي رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم يوسف الشامي رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بغرق طفل بترعة الشرقاوية.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية القليوبية بقيادة المقدم يوسف الشامي، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثمان لطفل يُدعى كرم (12 عامًا) من أبناء منطقة الشرقاوية، حيث كان يلهو برفقة أصدقائه فسقط في المياه وغرق.

تم انتشال الجثمان ونقله إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

