الصحة العالمية تكشف فوائد إرضاع المولود أول ساعة بعد ولادته

تحيي منظمة الصحة العالمية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية للتوعية بأهميتها وحث الأمهات وتشجيعهم على الرضاعة الطبيعية.

لماذا على الأمهات إرضاع المولود خلال ساعة واحدة من الولادة؟

وقالت منظمة الصحة العالمية إن أول لبن يحصل عليه الطفل في الأيام الأولى بعد ولادته، يعرف باللبأ (لبن السرسوب)، له أهمية كبرى لمناعته، ويعد هذا اللبن أول لقاح يتلقاه الطفل لأنه غني بالبروتينات والأجسام المضادة.



وكشفت منظمة الصحة العالمية عن فوائد لبن السرسوب حيث يعزز تطور جهاز المناعة لدى الأطفال حديثي الولادة ضد الالتهابات، ويحسن بشكل كبير فرص بقاء الطفل المبتسر أو المنخفض الوزن عند الولادة على قيد الحياة.

أضرار تأخير إرضاع الطفل

وأشارت إلى أنه يمكن أن يتسبب تأخير إرضاع المولود لساعات قليلة في عواقب تهدد حياته، وتحد من قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية.

والرضاعة الطبيعية هي الوسيلة المثلى لتغذية الطفل في أشهره الأولى، لكن كثيرًا ما تشعر الأمهات بالقلق حول ما إذا كان رضيعهن يحصل على ما يكفيه من الحليب.

علامات رئيسية تؤكد أن الرضيع يحصل على كفايته من الرضاعة الطبيعية

وكشفت وزارة الصحة والسكان، عن أهم 5 علامات رئيسية تؤكد أن الرضيع يحصل على كفايته من الرضاعة الطبيعية دون الحاجة لأي مكملات خارجية منها:

1. تغيير الحفاضات من 6 إلى 8 مرات يوميًّا

يشير تكرار تبليل الحفاضات إلى حصول الطفل على كميات كافية من الحليب، ما يدل على ترطيب الجسم الجيد وعمل الكلى بكفاءة.

2. البراز أصفر اللون ولين القوام

البراز الطبيعي للرضع الذين يرضعون طبيعيًا يكون عادة أصفر، ما يعد مؤشر إيجابي على الهضم السليم وتوازن التغذية.

3. هدوء الطفل بعد الرضاعة وتركه للثدي من تلقاء نفسه

عندما يشعر الرضيع بالشبع، يهدأ تلقائيًا ويترك الثدي بدون مقاومة، وهو ما يعد دلالة مباشرة على الشبع والراحة.

4. تحسن في الثدي لدى الأم بعد الرضاعة

تشعر الأم بأن الثدي أصبح أخف وزنًا وأقل امتلاءً بعد كل رضعة ناجحة، ما يعني أن الرضيع استهلك كمية مناسبة من الحليب.

5. زيادة طبيعية في وزن الطفل

ومن العلامات الواضحة على حصول الرضيع على كفايته من الحليب هي زيادة وزنه بمعدل 150 إلى 200 جرام أسبوعيا في المتوسط، وهو مؤشر صحي ومطمئن.

أكدت وزارة الصحة ضرورة دعم الأمهات الجدد ومساعدتهن في فهم احتياجات أطفالهن الرضع، وتشجيعهن على الاستمرار في الرضاعة الطبيعية، التي تعد أساس النمو السليم والصحة الجيدة في المراحل الأولى من الحياة.

وأطلقت وزارة الصحة مبادرة ١٠٠٠ يوم ذهبية في عمر الطفل تهدف إلى تحسين صحة الأم والطفل في الألف يوم الأولى من حياة الطفل.

وأوضحت وزارة الصحة أن الرضاعة الطبيعية هي الوسيلة الأكثر فعالية وآمانًا للتعامل مع الصفراء الفسيولوجية لدى الأطفال حديثي الولادة، حيث يساعد لبن الأم على تحفيز حركة الأمعاء وخروج مادة البيليروبين من جسم الطفل بشكل طبيعي، ما يساهم في تقليل نسبة الصفراء تدريجيًا دون الحاجة لتدخلات غير ضرورية.

وأكدت المبادرة أن الامتناع عن الرضاعة الطبيعية في الأيام الأولى من عمر الطفل، سواء بسبب معتقدات خاطئة أو استبدالها بماء محلى، يعد من أبرز الأخطاء التي قد تؤثر سلبًا على صحة الرضيع.

وكشفت وزارة الصحة عن وجود تأثير للرضاعة الطبيعية على تطور النطق والتخاطب لدى الأطفال، وليس فقط على صحتهم الجسدية.

وقالت وزارة الصحة إنه عند الرضاعة الطبيعية، يستخدم الطفل عضلات الفم واللسان، وهو ما يساعده على بناء مهارات النطق والكلام لاحقا، ويسهم في نمو الفك والأسنان بشكل طبيعي ومتناسق.

فوائد الرضاعة الطبيعية على الكلام والتخاطب

أوضحت أن فوائد الرضاعة الطبيعية على الكلام والتخاطب تتضمن:

تقوية عضلات الفم

الحركات المتكررة للسان والشفتين والفك أثناء الرضاعة تُقوّي عضلات النطق، وتُهيّئ الطفل للكلام السليم.

تحسين التنفس

تنظيم النفس أثناء الرضاعة يُساعد الطفل لاحقًا على نطق الحروف بوضوح.

تقليل مشاكل النطق

الأطفال الذين يرضعون طبيعيًّا يكونون أقل عرضة للتلعثم أو صعوبات إخراج الحروف بشكل صحيح.

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