فوائد الشبت، يعالج الأرق والتوتر ويهدئ المعدة

فوائد الشبت، الشبت من الخضراوات الورقية الشهيرة التي لها نكهة مميزة ويستخدم في الطهي المصري خاصة في عمل أنواع المحاشي المختلفة.

وفوائد الشبت، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم ويدخل في صناعة بعض الأدوية.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشبت من الأعشاب العطرية المفيدة التي تُستخدم في العديد من المطابخ حول العالم، لا سيما في المطبخ الشرقي والمتوسطي، ويتميز الشبت برائحته الزكية وطعمه المميز، وهو يُستخدم كتوابل في الأطعمة، كما يُستهلك طازج أو مجفف أو حتى على شكل زيت، ولا تقتصر أهمية الشبت على الطهي فحسب، بل تتعداها إلى فوائد صحية عديدة تجعله نباتا ذا قيمة عالية في الطب الشعبي والتغذية.

فوائد الشبت للصحة

فوائد الشبت للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشبت التي تدفعنا لتناوله:

يُساعد على تحسين عملية الهضم، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد في تخفيف الانتفاخ والغازات، كما يساهم في تهدئة المعدة وتقليل التشنجات المعوية، لذلك، يُنصح باستخدام الشبت، سواء في الطعام أو كمشروب، لمن يعانون من مشاكل هضمية مزمنة مثل القولون العصبي.

الشبت غني بمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات، التي تلعب دورًا في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.

يحتوي الشبت على فيتامينات مهمة، مثل فيتامين A وC، وهما ضروريان لتقوية المناعة والحفاظ على صحة الجلد والبصر.

يعرف الشبت بقدرته على خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على البوتاسيوم، الذي يساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم.

أظهرت بعض الدراسات أن الشبت قد يساهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيار مفيد لمرضى السكري، ولكن مع ضرورة استشارة الطبيب قبل استخدامه بشكل منتظم.

الشبت أيضا يُستخدم في الطب التقليدي لتهدئة القلق والتوتر، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تُحدث تأثيرا مهدئا خفيفا، ويعتقد أنه يحسن النوم ويقلل من الأرق عند تناوله على هيئة شاي.

الشبت ليس مجرد نكهة تضاف للطعام، بل هو كنز طبيعي مليء بالفوائد الصحية التي تستحق أن يُدرج ضمن النظام الغذائي اليومي، سواء كتوابل أو كعشبة طبية داعمة للصحة العامة.

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