السبت 29 مارس 2025
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صحة ومرأة

فوائد الشبت، يقوي العظام ويحمي من أمراض القلب والسرطان

فوائد الشبت،فيتو
فوائد الشبت،فيتو

فوائد الشبت، الشبت من الخضراوات التي لها نكهة مميزة ويستخدم في طهي العديد من الأكلات وأيضًا مميز في السلطة.

وفوائد الشبت، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشبت من النباتات العطرية التي تستخدم بكثرة في المطبخ العربي والعالمي، وهو نبات عشبي يتميز بأوراقه الرفيعة ورائحته الزكية، ويُستخدم في تتبيل الأطعمة وإضفاء نكهة مميزة عليها، ولكن ما لا يعلمه كثيرون هو أن الشبت ليس فقط نبتة للنكهة، بل هو أيضا كنز من الفوائد الصحية والغذائية.

فوائد الشبت 
فوائد الشبت 

فوائد الشبت الصحية 

وأضاف السيد، أن من فوائد الشبت التى تدفعنا لتناوله:

  • يساعد على تحسين الهضم، حيث يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تهدئة المعدة والتخلص من الغازات والانتفاخ، كما يُستخدم منذ القدم في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي مثل عسر الهضم والتقلصات المعوية.
  • يحتوي الشبت على مضادات أكسدة قوية تساهم في محاربة الجذور الحرة، مما يساعد في الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.
  • غني بفيتامين "ج" و"أ"، مما يعزز مناعة الجسم ويحسن صحة الجلد والعينين.
  • الشبت أيضًا مفيد جدًا لمرضى ارتفاع ضغط الدم، إذ يحتوي على مركبات تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، مما يساهم في خفض ضغط الدم بطريقة طبيعية.
  • احتواءه على الكالسيوم والمغنيسيوم يجعله مفيدًا لصحة العظام والأسنان.
  • الشبت يعتبر مهديء طبيعي للجسم، حيث تساعد زيوته العطرية على الاسترخاء وتهدئة الأعصاب، ويمكن استخدامه كشاي مهدئ يُشرب قبل النوم للمساعدة على النوم العميق.
  • أما بالنسبة للمرأة، فإن الشبت يحتوي على مركبات تشبه الإستروجين، ما يجعله مفيدًا في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض انقطاع الطمث.
  • يُستخدم أحيانًا لتعزيز إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات.
  • الشبت ليس مجرد نبتة تُضاف إلى الطعام لتحسين الطعم، بل هو عنصر طبيعي غني بالفوائد الصحية التي تستحق أن يكون جزءًا دائمًا من النظام الغذائي اليومي، ويفضل تناوله طازج للحفاظ على خصائصه العلاجية والغذائية.
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