فوائد الشبت، يعالج الالتهابات والفطريات ويقوي المناعة ويعزز صحة القلب

فوائد الشبت، الشبت من الخضراوات الورقية الشهيرة ويمكن استخدامه كتوابل بعد تجفيفه لنكهته العطرية حيث له نكهة مميزة تجعل استخدامه مميز فى الطهى.

وفوائد الشبت، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وكان يستخدم في الطب القديم وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول الشبت

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية، إن الشبت هو نبات عشبي ينتمي إلى عائلة المظلة، وله العديد من الفوائد الصحية التي تجعله مكون مهم في العديد من الأطعمة والمشروبات، ويعتبر الشبت من الأعشاب العطرية التي تُستخدم طازجة أو مجففة، ويتميز برائحة قوية ونكهة مميزة تضفي طعمًا لذيذًا على الأطباق.

فوائد الشبت

فوائد الشبت للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد الشبت:-

الشبت من الأعشاب المفيدة للجهاز الهضمي، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم وتخفيف الغازات والانتفاخ، ويحتوي الشبت على مركبات تساعد في تحفيز إفراز العصارات الهضمية مما يسهل الهضم ويخفف من مشكلات المعدة مثل الحموضة.

يحتوي الشبت على مواد مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يجعله فعالًا في محاربة الالتهابات البكتيرية والفطرية في الجسم، ويمكن استخدامه كعلاج طبيعي للعدوى الجلدية والفموية.

يعتبر الشبت مفيد لصحة القلب والأوعية الدموية، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم، كما أن احتوائه على البوتاسيوم يساهم في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

الشبت له تأثير مهدئ على الأعصاب، ويمكن أن يساعد في تقليل مستويات التوتر والقلق، حيث يحتوي الشبت على مركبات تساعد على الاسترخاء، مما يجعله مفيد في علاج الأرق والتوتر العصبي.

يحتوي الشبت على كميات جيدة من الكالسيوم، الذي يعد أساسي لصحة العظام والأسنان، ويساعد تناول الشبت في تقوية العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بهما مثل هشاشة العظام.

يحتوي الشبت على فيتامينات وأملاح معدنية هامة، مثل فيتامين C الذي يعمل على تعزيز المناعة وحماية الجسم من الأمراض المختلفة، كما يساعد في تقوية الجهاز المناعي في مواجهة الفيروسات والبكتيريا.

يمتاز الشبت بخصائصه المضادة للأكسدة التي تحارب الشيخوخة والتجاعيد، مما يساعد في الحفاظ على بشرة صحية وشاب، ويمكن استخدامه في بعض الوصفات الطبيعية لعلاج التهابات الجلد أو تهدئة البشرة.

يعد الشبت من الأعشاب المدرة للبول، مما يساعد في طرد السموم من الجسم وتنظيف الكلى والمثانة من الفضلات.

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