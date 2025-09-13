هيئة الدواء: مصر تمتلك 179 مصنعًا للأدوية و150 للمستلزمات الطبية

شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي AIRIS 2025، الذي تستضيفه كوريا الجنوبية، حيث عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين وممثلي المؤسسات الدوائية والرقابية العالمية، في إطار دعم وتعزيز الدور الريادي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي في مجال الدواء.

وشهدت الفعاليات اجتماع الدكتور علي الغمراوي يونهونغ نوه، رئيس رابطة مصنعي الأدوية الكورية (KPBMA) – أكبر رابطة تمثل الصناعات الدوائية والحيوية في جمهورية كوريا الجنوبية – حيث استعرض الفرص الواعدة للاستثمار في القطاع الدوائي المصري، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات صناعية وتنظيمية راسخة، وفرصًا استراتيجية للشراكات الدولية تجعل منها البوابة الذهبية للقارة الأفريقية.

هيئة الدواء المصرية أول جهة تنظيمية في القارة الأفريقية

وأوضح الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تُعد أول جهة تنظيمية في القارة الأفريقية تصل إلى مستوى النضج الثالث لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، وهي الجهة الوحيدة حتى الآن التي تحقق هذا الإنجاز، بما يعكس قوة وكفاءة منظومتها الرقابية.

كما أشار إلى أن السوق الدوائي المصري يستحوذ على 27% من حجم السوق الأفريقي، ويضم 179 مصنعًا للأدوية، و150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و5 مصانع للمستحضرات الحيوية، و4 مصانع للمواد الخام، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء.

وأعرب يونهونغ نوه عن إعجابه بالتطور الكبير الذي حققته مصر في قطاع الدواء خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا تطلعه إلى تعزيز التعاون مع الجانب المصري واستكشاف فرص الشراكة والاستثمار في السوق المصري الواعد.

وفي سياق متصل، التقى الدكتور علي الغمراوي سيغيون كانغ، مدير عام إدارة المعهد القومي لتقييم سلامة الغذاء والدواء، حيث جرى الاتفاق على أهمية البدء بخطوات عملية للتعاون الفني والتنظيمي في أقرب وقت، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم بناء القدرات لدى الجانبين.

وحضر الاجتماعات من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة للسياسات والتعاون الدولي، ورئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

وتأتي هذه اللقاءات في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات الصحة والدواء، والتي تشهد تناميًا ملحوظًا في مجالات التصنيع الدوائي، وتبادل الخبرات الفنية، والتعاون في الأبحاث والتطوير.

ويعكس هذا التعاون حرص الجانبين على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتعزز فرص التكامل في الصناعات الدوائية الحيوية، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في تحقيق الأمن الدوائي إقليميًا ودوليًا.

كما تؤكد مشاركة هيئة الدواء المصرية في مؤتمر AIRIS 2025 التزام مصر بتوسيع شراكاتها الدولية مع كبرى المؤسسات الدوائية والرقابية العالمية، وتعكس في الوقت نفسه ثقة المجتمع الدولي في دورها الريادي بدعم التكامل الصحي والدوائي وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الدواء وبوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والعالمية.

