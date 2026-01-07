لقطة إنسانية لبوسي في حفل زفاف مع شقيق العروسة من ذوي الهمم (فيديو)

18 حجم الخط

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة بوسي خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف.

لقطة إنسانية لبوسي

وفي لقطة إنسانية من المطربة، قامت بالغناء مع شقيق العروسة الذي من ذوي الهمم هي وفرقتها وغنوا معًا “عم المجال كله”.

وكانت قدمت بوسي مؤخرًا أغنية “كله فلة” وشاركها الغناء محمود العسيلي وذلك من فيلم السادة الأفاضل.

أغنية “كله فلة” من كلمات منة عدلي القيعي، ومن ألحان عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

وكانت رشحت الشركة المنتجة لمسلسل حرم السفير الذي تقوم ببطولته يسرا، المطربة بوسي لتقوم بغناء تتر العمل، ولكن لم يتم التعاقد معها بشكل نهائي حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.