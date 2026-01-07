الأربعاء 07 يناير 2026
ثقافة وفنون

لقطة إنسانية لبوسي في حفل زفاف مع شقيق العروسة من ذوي الهمم (فيديو)

بوسي، فيتو
بوسي، فيتو
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للمطربة بوسي خلال إحيائها إحدى حفلات الزفاف.

 

لقطة إنسانية لبوسي

وفي لقطة إنسانية من المطربة، قامت بالغناء مع شقيق العروسة الذي من ذوي الهمم هي وفرقتها وغنوا معًا “عم المجال كله”.

وكانت قدمت بوسي مؤخرًا أغنية “كله فلة” وشاركها الغناء محمود العسيلي وذلك من فيلم السادة الأفاضل.

أغنية “كله فلة” من كلمات منة عدلي القيعي، ومن ألحان عطار، وتوزيع أحمد طارق يحيي.

وكانت رشحت الشركة المنتجة لمسلسل حرم السفير الذي تقوم ببطولته يسرا، المطربة بوسي لتقوم بغناء تتر العمل، ولكن لم يتم التعاقد معها بشكل نهائي حتى الآن.

الجريدة الرسمية