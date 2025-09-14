الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن

سعر كرتونة البيض
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأحد، استقرارًا ملحوظًا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار كرتونة البيض في الأسواق اليوم 

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، بين 137 جنيها و139 جنيها.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 138 إلى 144 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 142 إلى 148 جنيها.

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم في محال الجملة

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 143 إلى 150 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة. 

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو
سعر كرتونة البيض اليوم الأحد في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض البلدي اليوم في بورصة الدواجن

 وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 120 جنيها إلى 125 جنيها.

سعر كرتونة البيض البلدي اليوم في محال الجملة

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 122 جنيها إلى 127 جنيها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار البيض اسعار البيض اليوم سعر البيض سعر البيض اليوم سعر كرتونة البيض اسعار كرتونة البيض فيتو موقع فيتو كرتونة البيض بكام سعر البيض الأبيض سعر البيض الأحمر سعر بيض بلدي بيض بلدي بيض أحمر بيض أبيض سعر البيضه البيضة بكام

الأكثر قراءة

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد تعادل الأهلي مع إنبي (فيديو)

مصدر يكشف حقيقة إشارة تريزيجيه لجمهور الأهلي بالسكوت بعد هدفه أمام إنبي

بعد الفوز على أوكلاند سيتي، موعد مباراة بيراميدز وأهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

شوبير يطالب بالاستعانة بالناشئين بعد تعثر الأهلي أمام إنبي

حبس متهم وزوجته 4 أيام بتهمة غسل أموال المخدرات بـ 70 مليون جنيه

وزير الزراعة يكشف حقيقة وصول سعر تذكرة حديقة حيوان الجيزة لـ 400 جنيه

أسامة الدليل يكشف سبب فشل الناتو العربي

خدمات

المزيد

استقرار سعر الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد بالأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق المصرية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

لاعب أغلى من فريق بالكامل.. القيمة السوقية للاعبي الأهلي وإنبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 15 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الاعتذار في المنام وعلاقته بانتهاء الخلافات والشفاء من الأمراض

هل دعوة أربعين غريبا مستجابة؟ تعرف على رأي أهل العلم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads