متى تخرج مصر من عباءة صندوق النقد؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الإصلاح الاقتصادي مكننا من ضبط منظومة السياسة النقدية، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة.

وتابع بأن هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي الاستثمارات في المشروعات.

وأضاف: يجب علينا كحكومة أن نتحسب للتحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، ولابد أن تظل مشاريع الدولة إلى جانب القطاع الخاص ولكننا نعطي القطاع الخاص الدور الأكبر.

وأشار إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وفق الرؤية التي أعلنتها الحكومة، وإعطاء فترة من شهرين ونصف إلي 3 أشهر لإجراء حوار مجتمعي لمساعدة الحكومة في الوصول إلى خطة واضحة ومتكاملة للدولة المصرية فيما يتعلق بالاقتصاد الشامل خلال الفترة المقبلة وفقا للسردية، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات المستدامة بعيدًا عن الأموال الساخنة والقروض، نتحدث عن قطاعات منتجة تضمن استقرار ودفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.

وأضاف: فيما يتعلق بالسؤال المطروح متى تخرج مصر من عباءة صندوق النقد، نؤكد أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلي برنامج جديد للاقتراض من الصندوق بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومع زيادة الإيرادات، ولابد من زيادة الصادرات الفترة المقبلة و80% من وارادتنا حاليا تدخل في الصناعة وجزء من عمليات التصدير وليست سلعا ترفيهية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.