الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

متى تخرج مصر من عباءة صندوق النقد؟ رد حاسم من رئيس الوزراء

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن الإصلاح الاقتصادي مكننا من ضبط منظومة السياسة النقدية، والاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة.

وتابع بأن هناك مشاركة أكبر للقطاع الخاص بنسبة تتجاوز الـ 60% من إجمالي الاستثمارات في المشروعات.

وأضاف: يجب علينا كحكومة أن نتحسب للتحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية على الاقتصاد المصري، ولابد أن تظل مشاريع الدولة إلى جانب القطاع الخاص ولكننا نعطي القطاع الخاص الدور الأكبر.

وأشار إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وفق الرؤية التي أعلنتها الحكومة، وإعطاء  فترة من شهرين ونصف إلي 3 أشهر لإجراء حوار مجتمعي لمساعدة الحكومة في الوصول إلى خطة واضحة ومتكاملة للدولة المصرية فيما يتعلق بالاقتصاد الشامل خلال الفترة المقبلة وفقا للسردية، لا سيما فيما يتعلق بالقطاعات المستدامة بعيدًا عن الأموال الساخنة والقروض، نتحدث عن قطاعات منتجة تضمن استقرار ودفع الاقتصاد المصري إلى الأمام.
وأضاف: فيما يتعلق بالسؤال المطروح متى تخرج مصر من عباءة صندوق النقد، نؤكد أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلي برنامج جديد للاقتراض من الصندوق بفضل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية ومع زيادة الإيرادات، ولابد من زيادة الصادرات الفترة المقبلة و80% من وارادتنا حاليا تدخل في الصناعة وجزء من عمليات التصدير وليست سلعا ترفيهية.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

صندوق النقد برنامج صندوق النقد مدبولى رئيس الوزراء تصريحات رئيس الوزراء

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025 (خاص)

مدبولي يجيب عن السؤال الأخطر، ماذا لو دفع الاحتلال الفلسطينيين للحدود المصرية؟

الأهلي يكشف مدة غياب زيزو وموقفه من مباراة القمة أمام الزمالك

مدبولي: نستهدف معدل نمو 7%، وهذه خطتنا لخفض الدين

شوط أول سلبي بين آرسنال وأتليتك بيلباو في دوري أبطال أوروبا

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

نيويورك تايمز تكشف فى تحقيق استقصائي عن قيمة صفقات بمليارات الدولارات بين عائلة ترامب والإمارات

أول صورة رسمية للأسورة الذهبية المختفية من المتحف المصري بالتحرير

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم تزييف الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى يدعو ربه بهذا الطلب قبل المواجهة مع فرعون

متى تكون سجدة السهو؟، أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads