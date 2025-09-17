الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

أسعار النفط اليوم،
أسعار النفط اليوم، فيتو

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت ارتفاعًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، متأثرة بهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ ومصافي نفط روسية، فيما يترقب المتعاملون إعلان خفض محتمل لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 68.35 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% إلى 64.43 دولارًا للبرميل.

وقالت مصادر في قطاع النفط لرويترز، أمس الثلاثاء: إن شركة ترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، حذرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج، عقب الهجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي نفط.

تعطل الإمدادات الروسية

وجاءت مكاسب النفط في الجلسة السابقة على خلفية المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية، فيما يترقب المتعاملون نتائج اجتماع الفيدرالي، الذي بدأ الثلاثاء وينتهي اليوم الأربعاء، مع انضمام ستيفن ميران إلى المداولات، بينما تواجه ليزا كوك جهود الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بها.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة

ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة من شأنها تحفيز الاقتصاد وتعزيز الطلب على الوقود.

مفاجأة عن أسعار النفط اليوم وسط مؤشرات انقطاع إمدادات محتمل من روسيا

النفط يواصل ارتفاعه وسط ترقب لتأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي: إن التركيز سينصب على "عدد الأعضاء الذين سينضمون إلى صف المعارضة مع ستيفن ميران لدعم خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، وما إذا كانت التوقعات تشير إلى خفضين أو ثلاثة خفضات بمقدار 25 نقطة أساس، إضافة إلى "نبرة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النفط اسعار النفط الفائدة الفيدرالى الامريكى قطاع النفط خطوط انابيب النفط روسيا تعطل الإمدادات الروسية

مواد متعلقة

اليوم، الفيدرالي الأمريكي يحسم مصير أسعار الفائدة في سادس اجتماعات 2025

مفاجأة عن أسعار النفط اليوم وسط مؤشرات انقطاع إمدادات محتمل من روسيا

النفط يواصل ارتفاعه وسط ترقب لتأثير الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أخبار مصر: قصة استثمار رونالدو بنادي الزمالك، فضيحة إبستين تطارد ترامب في لندن، الكشف عن ثروة "مستريح البيض والمزارع"

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

البيضاء والبلدي لأول مرة، انخفاض سعر الفراخ اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

بشاير خريفية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

والده تركه أمام مسجد بالشرقية وعليه آثار تعذيب، مناشدة لوزيرة التضامن لإنقاذ طفل من ذوي الهمم

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب بعد الصعود التاريخي وسط ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

المزيد

انفوجراف

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2025/ 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads