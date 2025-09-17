تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد أن سجلت ارتفاعًا بأكثر من 1% في الجلسة السابقة، متأثرة بهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موانئ ومصافي نفط روسية، فيما يترقب المتعاملون إعلان خفض محتمل لمعدلات الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي.

تراجع أسعار النفط

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.1% إلى 68.35 دولارًا للبرميل، بينما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.1% إلى 64.43 دولارًا للبرميل.

وقالت مصادر في قطاع النفط لرويترز، أمس الثلاثاء: إن شركة ترانسنفت، التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا، حذرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج، عقب الهجمات بطائرات مسيرة نفذتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي نفط.

تعطل الإمدادات الروسية

وجاءت مكاسب النفط في الجلسة السابقة على خلفية المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية، فيما يترقب المتعاملون نتائج اجتماع الفيدرالي، الذي بدأ الثلاثاء وينتهي اليوم الأربعاء، مع انضمام ستيفن ميران إلى المداولات، بينما تواجه ليزا كوك جهود الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بها.

اجتماع الفيدرالي الأمريكي لحسم الفائدة

ويتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة من شأنها تحفيز الاقتصاد وتعزيز الطلب على الوقود.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى آي.جي: إن التركيز سينصب على "عدد الأعضاء الذين سينضمون إلى صف المعارضة مع ستيفن ميران لدعم خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس"، وما إذا كانت التوقعات تشير إلى خفضين أو ثلاثة خفضات بمقدار 25 نقطة أساس، إضافة إلى "نبرة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي".

